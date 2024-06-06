【家庭plus．生活停看聽】做家事 沉澱心情

做家事 沉澱心情

文／東心

先生常說我是現代的絕緣體，明明有很多新潮多功能的電器產品不用，卻寧願守著原來的老物品當作心頭好。該怎麼說呢？有時候想要的不是結果，而是那個過程。

孩子小時候，每天上班又要照顧家庭，生活真的只剩「忙」與「盲」，忙到沒有時間思考，盲到失去方向。一天當中我喜歡在晚餐過後，從收拾碗盤重覆沖洗、再一一排放到烘碗機，一成不變的過程中，順便去思考今天職場上遇到的難題和消化負面的情緒。

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先生覺得這種清潔工作交給洗碗機就好，任何人一鍵按下便能輕鬆搞定，省下來的時間再去思索人生的大道理。但我還是堅持自己來，因為實事求是的理工男不懂在外工作一天的職業婦女，回家後還要續攤一籮筐的家事，即便少了洗碗這樁事，早也累得跟豬一樣倒頭就睡死，哪還有多餘的精力去想想想。反而利用那個不斷動手及有條不紊收納碗盤於烘碗機的過程中，我可以平靜思考、可以不疾不徐做自己的主，有時候一些想不明白或不愉快的事，就自然而然迎刃而解、通透了。

日復一日的生活裡，我們被各式各樣的物品包圍，有些天天使用卻未曾仔細想過，它們有時候不只是一個用途，還是一個陪伴，在使用的過程中，彷彿也修整了我們的心。

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