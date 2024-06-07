【家庭plus．柴米油鹽】路還很長 繼續努力

圖／張慰慈

文、圖／張慰慈

圖／張慰慈

前陣子找夥伴聊天，談論在信仰裡關於「精進」這件事的狀態。

「時間」和所謂的「自在」有時會產生很奇妙的關係。我常常思考到一個問題：到底什麼叫做「太趕」？又什麼叫做「蹉跎」？

請繼續往下閱讀...

後來我自己下了註解：心還沒安定下來，身卻一馬當先，即使每天的課程排了很多，假日朝聖活動滿檔，怕收穫還是有限，這叫「太趕」。但，若是心裡已有了明確的渴望，卻遲遲沒有以行動實踐，這叫「蹉跎」。

無論是太趕或是蹉跎，都是身心沒有協調好，未達同步而有的錯過。那個錯過是什麼？也就是在適當的時間裡，聞到法味的芬芳。

很多年前，我的一位上師出了〈普賢行願品〉念誦的日課給我。當時我在病中，每日晨起，做完日課後，我就將經本放在靠窗的條案上。猶記讀到了菩薩的十大願，很是動容，心中激盪久久不能散。工作一段時間就感覺經書在向我招手，因此一有動念我就再讀一遍，有時一日數次反覆讀誦。有位法師問我那種「想要」是什麼感覺？我說：「像肚子餓了，見著美味食物。讀誦完又如飽餐一頓後的滿足。」法師含笑說：「妳聞得法味了。」

這陣子，因為自己有新書上市，忙得不可開交，生活中的活動一下子多了起來，為了做宣傳，一個接著一個的通告趕場，馬不停蹄地沒有空下來的時間可以好好休息。又因為內容談的是母女間關於和解的話題，線上來敲門的讀者增加了不少，才知道，原來這是許多人心裡的痛。突然一下子感到生活的節奏變得不一樣了，常常到晚上入睡時，心裡還是鬧哄哄的。尤其第一場新書發表會結束當天，因為來的朋友很多，氣氛歡樂，所以一直到子夜，腎上腺素還在高處下不來。

夜裡因為睡不著，我在網路上瀏覽著各種訊息，突然意識到，那豐盛的一刻無論當時的榮景如何，都已成昨日，不該再耽溺。然後心就回到了日常的平靜裡，好險。那個自幼就熟悉的成語「勝不驕，敗不餒」也在此時突然從心中浮起，這才明白前者比後者危險好幾倍。因為後者只需要勇氣、不喪志，即可過關；前者則是需要離欲，誘惑很多，真是不容易。

當我還沉浸在那些的歡樂中時，臉書上其他朋友的發文卻讓我意識到，雖然我認為自己已經很努力了，但其實這個世界幾乎沒有什麼改變。只是自己的心在動而已。心中於是升起對地藏菩薩的偉大而讚歎，當年發下如此大願：「地獄不空，誓不成佛。」而千年過去，地獄的眾生有少一角嗎？

路還很長，所以需要無盡的願……希望這個世界能因良善增多而愈來愈美好！我這樣告訴自己，還要繼續努力！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法