【家庭plus．微幸福案內】選擇少一點 煩惱少一點

栃木縣黑磯車站附近的清雞湯拉麵店「丸信」，只有大碗、小碗或加肉與否的選擇，不賣其他種類的拉麵。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

美國康乃爾大學研究發現，現代人因為可選擇機會太多，一人一天必須下決定的次數，連無意識的在內，可以多達3萬5千次，尤其是許多數位回應選擇次數實在太多了，怪不得會覺得累或壓力好大。如果強制一天只能看訊息或信件3次的話，反而整個人都輕鬆了，強制減少選擇原來是很不錯的呢！

不僅數位生活如此，每天的飲食生活也是如此，為了要不要吃早餐或要吃什麼，或是喝水還是喝茶等，平均一天也要下決定226.7次，只是吃喝，腦裡都轉了很多圈。或許為了吃喝煩惱是一種幸福，但有時選擇太多就很傷腦筋。因此日本年輕人最近流行餐飲、穿著等特意精簡化，將生活搞成無須選擇狀態，精神最為清爽，反而可以做許多其他想做的事，更集中精神在工作或興趣上！

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有位30幾歲的工程師，10幾年來三餐都只吃同樣的食物，如晚餐永遠是豆芽炒豬肉，中午是沙拉雞肉，擔心營養失衡的話，則多吃綜合維他命或營養劑，穿著也每天一樣，連毛巾內褲都是全部一個模樣，甚至洗衣日、剪指甲日都固定，完全不用花腦筋，不必想上次是什麼時候剪指甲或猶豫是否該剪，因此覺得神清氣爽，力氣全投入工作！

雖然這是極端例子，去除選擇、無須選擇，確實會讓人輕鬆。有些日本高級或經典的餐飲店往往只有單一菜單，師傅今天要給你吃什麼套餐就吃什麼，當然這是根據當季或當天市場貨色，而代為決定的最佳選擇。付了錢把選擇權交給專家是很高的幸福，就像有人把穿著交給造型師搭配。但普通人如我，雖也會光顧只有主廚菜單的店，平時也喜歡去菜單少的店，尤其拉麵店更是如此，菜單愈少往往愈考究，菜單多，全都做不好的居多！

選擇或許是幸福，或許很傷腦筋，我是超級急性子，不花腦筋快速決斷也常後悔，算不清楚到底是花腦筋還是後悔比較傷。不過的確有朋友在有多樣選擇的義大利冰淇淋櫃前，為了選第二球而猶豫許久，眼看店員手中的第一球都開始融了，讓我跟著心焦，更覺得選擇機會少，真的舒適無比！

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