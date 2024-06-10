【家庭plus．生活停看聽】端午風情 消溽暑

端午風情 消溽暑

文／林綠斐

端午節到來，承繼兒時以來的記憶，每到端午節前後，總有幾件不同於日常的事情：第一件是吃粽子。把米飯、各種食材和肉包進葉子裡，吃飯時不僅吃到了飯菜肉，還多了一分葉的清香，很是舒服。

初初幾年吃粽子時，還會想到學校老師所教屈原的故事，可是吃著吃著心裡總隱隱覺得不妥──以前人吃粽子，是把粽子丟到水裡給魚蝦吃，不讓牠們去吃屈原的身體，可是現在粽子是我在吃，那魚蝦吃什麼？屈原怎麼辦？

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不知屈原若地下有知，知道自己死後千年，有個孩子還在掙扎要不要把手中的粽子丟入江河裡餵魚，會不會笑翻在地上？

第二件是打開電視，看划龍舟賽。從一開始各家如何在栩栩如生的龍船上「畫龍點睛」，到各隊奮力讓龍舟划過終點線，對小時候的我而言，處處是精采看點。最愛看龍頭前有人以「飛身」之姿，勢如破竹之勢，伸長手臂，拔得風中飄揚的旗幟。

第三件是一群小孩跟媽媽討雞蛋，看看誰能在正午時分，把雞蛋立於地面之上而不倒？

其實端午節不僅僅只有這些事，記憶中外婆和媽媽到了端午，總要忙進忙出買許多東西，要大拜拜，要在門前插各種市場買來花花綠綠的東西，得了空，還得和孩子提點幾件跟端午有關的故事。

「記不記得上次看的電視劇《白蛇傳》？」孩子們點點頭。記得那時演《新白娘子傳奇》的人是趙雅芝和葉童，要等到電視劇結束好一陣子，才在偶然間知道演許仙的葉童，不是男的，是女人。初初聽聞時，有點拐不過彎，估計還皺過眉頭，後來想了想，也不知怎麼便釋懷了。女的男的又如何？好看，就好。

漸漸長大後，才發現端午和許多不祥息息相關。

傳統節氣中，俗稱農曆五月為「鬼月」。端午這時候天氣逐漸轉為炎熱，正好處於自然界中蟲病滋長的時期，為了能平安度過此時節，便有了粽子祭神和各種避邪習俗。

近幾年，迷上聞香，沉香檀香各有巧妙。另外，特別喜歡在炎炎夏日燒些艾草，份量不用多，小小一撮，燃完，室內飄散一股淡雅艾草味道，人也跟著更舒服精神幾分。

晏殊的〈踏莎行〉中曾描述：「爐香靜逐遊絲轉。」燃香時，不管香爐裡頭擱放的是檀香或沉香末，都能透過不密封的上蓋，徐徐飄出沒有聲響卻熱鬧追逐的白煙。

這裡的「靜」，不僅只是聲音上的安靜，可能連風都沒有，像一個人斜躺在沙發上看書，沒有說話，沒有動，但視覺跟隨裊裊升騰的白煙，進入「遊絲轉」那樣熱鬧卻又閒靜的世界裡去。

偶然間，嗅聞到一絲香氣，感覺身體裡有某些東西更加沉澱下來。

為什麼到了夏日便忍不住燒點艾草？彷彿點了香、燒了艾後，生活中多了一項好玩又可玩的寧靜小活動，是視覺和嗅覺的雙重饗宴。

特別是端午燒艾，不僅可以驅趕蚊蟲，還能在燠熱天氣裡感覺身體舒服不少，再加上艾草燃燒後留下的餘味，淡淡的，雅雅的，像是一份鼻尖上的閒情。

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