【家庭plus．生活停看聽】祭拜祖先 夾縫中堅持

圖／達志影像

文／李子

朋友要暫停志工服務，所以四個好友相約聚餐，為幾年來美好的相處餞別。

閒聊中提及祭拜祖先的話題，A、B兩人家裡都有公媽龕奉祀祖先牌位，早晚一柱香，初一、十五準備飯菜水果敬拜；C家把祖先牌位請到寶塔安放，寶塔月月超渡誦經也很好；我婆家最是自由派，祖先牌位安放老家，由大哥祭拜，弟弟們都未曾分火，逢年過節再回老家上香。

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A說：「每次手捧祭品爬到四樓去拜拜，真的很累！但我老公說就盡一份孝心吧，兒子們要不要拜就隨便他們了。」

現代女人念書、工作，經濟獨立，懂得對自己好，在美食、旅行、學習中享受人生，不像母親、阿嬤輩那樣刻苦勤儉，犧牲奉獻。但4、5年級的我們，傳承長輩的思想模式：「祖先會在另外一個世界繼續守護子孫，對逝者的尊重要如同生者。」所以我們參拜如儀。

但隨著少子化、國際化的趨勢，傳統的家庭模式也在改變，年輕一代不婚、不生，普遍不會拜拜，對祖先的概念模糊。轉型的時代，正考驗著4、5年級生對慎終追遠，香火傳承的堅持。

二姊婆家二十餘口，過年、過節，都是身為長嫂的她在採買所需，祭品除了飯菜，還要紅龜粿、綠豆糕，此外拜神的金紙、拜祖先的銀紙，種類繁多，她都要一一打點，一次拜拜下來，累得人仰馬翻，但她幾十年來總是懷著虔敬的心，敬神拜祖，從不懈怠。

她說：「我們這一代盡量做，並且將禮儀傳承下去，至於下一代要不要繼續拜祖先，只能順其自然了。」

回想母親年輕時，每月頻繁回奶奶家拜拜，心裡要牢記每個祖先的忌日，再加上端午、中秋、重陽，每個民俗節日都是敬拜公媽的大日子，我們看著父母對祖先的虔心，也耳濡目染延續這樣的心意。

在傳統與未來夾縫中堅持的我們，對死後世界的茫茫渺渺也是畏懼，想起孔子說的：「未知生，焉知死？」所以不要憂慮、掛念，把活著的日子過好，珍惜每個當下，就算無愧先祖了。

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