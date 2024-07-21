【家庭plus．徵文大拼盤】一生摯愛 無可取代

圖／rabbit44

人心多變，但可以讓你從小到大都不改變，可見一定是真愛……

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〈籃球看不膩〉球魂不滅 再累也要跟

文／宋奇勳（新北市）

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今年NBA季後賽僅第一輪，統治聯盟多年的LBJ、KD和Curry就已紛紛落敗。看著三位球星曾經飛天遁地，如今力不從心，我才驚覺自己追逐球賽好多年了。

我們一幫朋友從小就愛打籃球，自然追逐最高殿堂NBA的轉播。然而美台兩地相隔時差，學生時期的我們總不好翹課或熬夜收看每一場例行賽轉播。唯獨到了生死攸關的季後賽，說什麼都得準時收看，以免晚一步而導致閒聊插不上話，甚至更慘，遭朋友提前「暴雷」。

最瘋迷的那陣子，我還特別利用赴美參加實習的機會，一圓現場觀賽的夢想。儘管只是一場比數早早懸殊的例行賽，仍看得我目不轉睛，好像稍一眨眼就會浪費了門票錢。

如今年過三十，工作與家庭填滿生活，想好整以暇看完一場少說兩小時的球賽，幾無可能。所幸社群媒體蓬勃發展，我總能在比賽結束沒多久，收看他人剪接的10分鐘賽事精華。而在10分鐘也擠不出來的日子裡，則起碼還能追蹤NBA官方IG帳號，重播幾個進球瞬間的限時動態，聊慰內心尚未熄滅的籃球魂。

〈園藝最舒心〉植迷不悔 就愛拈花惹草

文／笑笑糖（台中市）

前幾年因為疫情，身邊朋友居家時間多了，紛紛投入植物栽培。有天收到訊息問我要不要一起入坑團購植物，殊不知我沉迷於植物園藝的時間已久，足夠把小孩培養到大學畢業還綽綽有餘。家裡的植物早就占據各個角落，沒有空間再買了。

記得國小親手照顧的第一株植物──圓葉榕，因媽媽疏於照料，盆土結塊硬化，葉子也掉得稀疏，我憑著直覺將植物取出，敲散盆土後再種回，沒想到原本奄奄一息，經過幾週照顧，長回了茂密葉片，搭配原有的青色瓷器，整個生氣勃勃、漂亮極了。

可惜的是，這株漂亮的盆景某天被人順手牽羊帶走了。我將之視為路人對我綠手指的肯定，從此更加熱中於園藝。

前陣子讀到了園藝療法對長輩心理健康有所助益的文章，甚至對失智症的退化也有延緩效果，對我而言，能將興趣進一步發展成對社會有幫助的技能，簡直太棒了。現在我正積極了解相關認證資訊，希望能將植物的美好介紹給更多人，一起「植」迷不悔。

〈伴眠好夥伴〉專屬小巾 帶來安全感

文／風竹（澎湖縣）

自小，我就是個到哪裡都安全感十足的小孩。幼時跟隨父母回鄉下爺爺家，當哥哥們躺在陌生又堅硬的木板床，翻來覆去難以入眠的夜晚，我總是早早呼呼大睡。離鄉背井就讀大學的晚上，室友躺在被窩裡嗚嗚咽咽，訴說想家的感傷時，我躺在隔壁床，緩緩闔眼睡去。不是因我天生不認床，更不是對家人無血無淚，全因為在我的枕邊，總有一條專屬小巾。

小巾是我睡覺時，不可或缺的好夥伴。兩歲左右，淺藍色小巾就伴著我，我愛躺臥在枕頭時，臉頰碰觸熟悉的柔軟，吸聞著淡淡的「棉線味」。伴隨這樣的氣味與熟悉，安然入睡，無關身旁的環境是陌生、或是吵雜。

當然，幼時的淡藍色小毛巾早已因為「使用過當」而丟棄。但是我總是繼續選購觸感、大小相似的「後代」，繼續陪伴著我。也許，在內心深處，我永遠還是那個抱著淡藍色小毛巾，安然睡在母親身邊的小女孩吧？

〈眼花也要玩〉針線活兒 滿足成就感

文／珍妮佛（台中市）

小時候我會拿媽媽做衣服的剩布做成蝴蝶結，縫在白襪兩側「裝可愛」，還會自製綁頭髮的大腸圈。學生時期最喜歡的就是家政課，當別的同學為了要繳繡花手帕的作業哀嚎時，我卻是迫不及待地想回家做功課。

婚後學會了使用縫紉機，更是「變本加厲」，兒子的筆袋、水壺提袋，家中的抱枕套、腳踏墊，我都一律手工自製代替購買。老公常數落我是自找麻煩又浪費時間的「低CP值製造者」，但我仍是我行我素、樂此不疲。

現在網路上很多民間高手會提供線上教學的影片，讓我的功力從製作「簡易版」的小玩意兒，進階到較為繁複的品項，目前正打算挑戰自製家中的三折落地窗簾。

隨著年齡的增長，視力衰退許多，做起針線活明顯感到有些吃力了，然而我卻還是遲遲不肯就此「罷手」。就因為「愛不釋手」，讓我這個老眼昏花的女紅控，繼續埋頭DIY、潦落去了。

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