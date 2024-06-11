【家庭plus．香草隨食札記】龍葵 最常見的野菜

龍葵是台灣田間野地常見雜草。民間稱法很多，有烏甜菜、烏粒仔菜、烏甜仔菜等，中國兩廣稱為白花菜。

文、圖／蔡以倫

野草能食用嗎？隨著國人食安知識提升，只要聽聞某植物有毒，即便「微毒性」，就被束之高閣、避如棄屣。但不該忽視植物在歷史長河中，曾為先民解飢、採食藥用的人文歷史。

龍葵是台灣田間野地常見雜草。民間稱法很多，有烏甜菜、烏粒仔菜、烏甜仔菜等，中國兩廣稱為白花菜。以「菜」為名，可見先民早有採食。白粥加上幾片龍葵葉，甘香回味。煎蛋、煮蛋花湯，或拌煮泡麵、火鍋，嘗鮮絕配。黑色果實宛如黑莓，酸甜多汁，小孩零食，滿嘴歡悅。

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公元600年前唐代藥書已收錄龍葵（時稱苦葵），並載明藥性。明朝李時珍解釋，「龍葵，言其性滑如葵也」，也稱其為老鴨眼睛草。龍葵果實宛若龍目，炯炯有神，不僅先民食用，也吸引鳥獸。漿果內種子藉排遺傳播，如今全球都有分布。

龍葵屬於茄科茄屬，與番茄、辣椒、茄子、馬鈴薯是一家人。近代研究指出，家族成員含有「龍葵鹼」，在植物不同部位分布。馬鈴薯出現於新發嫩芽，龍葵嫩莖葉與未熟綠色果實成分較高，食多恐中樞神經中毒，學者提出食用警示。

先民食用龍葵，取「清熱解毒，活血消腫」。非洲、中南美洲，甚至栽培為日常糧食，有些人因此不信「龍葵有毒」說。學者仍建議，食葉需先川燙，水不留用，避免多食，才能確保安全。

龍葵繁殖力強，鄉野舉目可見，國外亦然。因取得容易，研究者努力開發藥用項目。多年前已發表，萃取成分能抑制腫瘤細胞，也可應用於潰瘍治療，引發關注，潛力十足。

龍葵是國人再熟悉不過的常見植物。試著與身邊長者朋友聊龍葵，回想物質不豐年代，野菜能勾起多少難忘故事。（作者為淡水香草街屋主人）

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