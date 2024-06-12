【家庭plus．家人愛說笑】有事就點我

有事就點我

文／山姆

週末晚上陪爸媽到餐廳用餐，甫就座，服務生說：「我們現在改用手機點餐，掃描桌上的QR Code就可以囉。」我看著手機一一詢問爸媽後，沒一會兒工夫即完成，餐點也很快送上。

隔沒幾天，陪爸到銀行辦事。理專請我拿出手機、進到銀行App，接著用她的平板送了一則推播給我，我隨即點開推播，確認內容無誤，按了幾個確認鍵後，手續便完成。93歲的老爸看得目瞪口呆，驚訝整個過程的無紙化，全靠理專的平板和我的手機完成，就連簽名也是簽在平板上呢。

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送老爸回家的路上，爸感慨地說：「現在的人要是沒有智慧手機怎麼活啊？看你們剛剛點來點去還真有意思。」我笑著對他說：「爸，有事，您儘管點我就是啦！」

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