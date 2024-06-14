【家庭plus．退休大樂透】拾起畫筆 重圓夢想

圖／達志影像

文／平均

母親已經過耳順之年，近年來，很注重自己的身體健康外，她還為自己退休後的生活，規畫了很有意義的活動──拾起畫筆，用色彩揮灑豐富她的中老年生活。

起初是在社區活動中心，所以用的畫筆和紙張都比較便宜，畫筆是用蠟筆，紙張是用砂紙，蠟筆一層層塗抹在砂紙上，再用手指腹推開。因為蠟筆具有油性，推出來的畫作很有層次感，有點像油畫的做法，那些作品也很棒，有幅畫橘貓的，眼神和毛色都很逼真傳神，到現在還展示在我們餐廳呢！

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很快地，喜歡畫畫又有天分的母親，在砂紙上作畫已不能滿足她，她興高采烈地開始採買油畫的畫布、顏料，從時下流行的數字油畫開始，練習油畫的技巧。這個年紀的眼睛已有老花，數字油畫一小格一小格按數字著色的方式，對她來說頗為吃力，她乾脆按自己內心的藝術直覺，大筆一揮，自由發揮上色區塊。每次她完成一個作品，都會拍照請教老師有沒有哪裡需要修改。

一段時日後，愈畫愈順的她，滿腹信心地採買空白畫布來畫油畫了，一開始仍是臨摹她喜愛的月曆或照片，但作品已被很多人收藏！老師也稱讚她愈畫愈好了，甚至建議母親可以嘗試自己創作，開個展的日子也指日可待喔！

我們家自己在經營餐廳，母親的畫作會拿來店裡擺設，顧客用餐兼看美美的畫作感到賞心悅目，我聽到顧客稱讚母親畫得愈來愈好，甚至建議說：「不要再畫來送人，可以拿去賣啦！」我也感到臉上增光。日前問起母親喜歡畫畫是何時萌芽的？母親說小學時候就很喜歡，以前窮沒有錢買畫筆，就撿別人丟棄的畫筆在石頭或牆壁上塗鴉。有次被外公逮到在學校外畫畫，被他賞了一個耳光罵說：「畫這個幹嘛！還不趕快進去學校。」從此之後就沒有畫畫了，但那個想畫畫的欲望一直存在到現在。

我對母親說：「好在您那個小小的願望，沒讓它熄滅了熱情，現在退休了，可以拾起畫筆，完成小時候的願望，又有這麼多人欣賞您的作品，實在太棒了！」

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