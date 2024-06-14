【家庭plus．微幸福案內】邂逅記憶中餐飲 幸福無上

因為旅館的女中太可愛又超級親切，覺得她端出的菜、酒都美味，至今留下深刻的記憶。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

常覺得美食是一種記憶，因為兒時吃過，或是懷念的人做給自己、買給自己吃的食物，成為難忘的味道，長大後會特別愛吃。就像大部分的日本人都愛的馬鈴薯燉肉，就屬於母親的味道的家常菜，每家做法有微妙的不同，有錢人家絕對是放牛肉。相關的文學作品多如牛毛，當然未必只是過去，即使成人自覺懂味道後，也還有機會邂逅能留在記憶的餐飲，終生難忘，就會覺得幸福無比！

會留下記憶的餐飲，除了無可比擬的絕品美味外，許多是因為做菜的人或跟誰一起吃，比起餐飲內容，常常是享用的情境，像是跟家族、好友在家裡、餐廳，或去旅行等聚餐時，吃到某種特別的食物；其他時候吃到類似的食物，就會想起曾跟誰一起吃了這道菜或喝了這款酒。

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我自己很難忘的是，有次在滋賀縣信樂燒陶瓷城旅館吃的牡丹鍋（野豬火鍋），因為年輕的女中實在太可愛又超級親切，讓人覺得她端出來的菜、飯、酒樣樣都可口，至今難忘！也有在絕景中品嘗當季料理，在小漁港吃著剛抓回來的紅蟹或透明的花枝等，或清晨面對浮在駿河灣上的富士山，吃著高鮮度的櫻花蝦煎蛋！

許多人難忘的食物或許是祖母做的天婦羅，或是父親偶爾下廚做的紅燒魚；有人永遠不會忘記第一次約會吃的牛肉咖哩飯。博之則說他跟女友分手時吃的炸豬排至今難忘，但大家認為他當時絕對食不知味，只是記得那天點的菜吧！的確分手時，會讓許多吃慣、喝慣的日常味道變成記憶的一部分，如分手時的雞尾酒！

美食的記憶或許源自鼻舌喉等味覺，絕大多數還是跟周邊人、事或景物相關！有時許多食物會喚起消失的記憶，像朔太朗跟女友約會去昇仙峽，他以為是首次來到空氣如此新鮮而景色怡人的溪谷，但在小店吃到當地特產的白皮餺飥饅頭時，一入口就猛然想起小學學校旅行就來過，也買了同樣的饅頭吃，驚訝不已。感謝有如此數十年味道不變的食物，讓他找回早已不知沉澱到何方的記憶！

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