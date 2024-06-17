【家庭plus．婚姻研究院】結婚紀念日 平淡過就好

結婚紀念日 平淡過就好

文／陳穆儀

臉書動態回顧跳出昨天是我的結婚紀念日，掐指一算應該是26週年了吧！但兩個加起來超過百歲的老郎（娘），沒有人記得這件事。

印象中每年的這天，總是跟平淡生活中的某天一樣，就這麼悄無聲息地流逝了。腦海中印象較深刻的幾次，是女兒國三時在一家頗負盛名的私中直升高中，夫妻倆為了分班的公平性，連袂到學校向主事者據理力爭；另外一年，父女倆為了對長輩「色難」問題賭氣冷戰，我只得忙著居中調停；前年，因業務所需推動新政策，導致同仁不滿還慘遭投書陳情；今年，忙著籌備主責的大型會議，加上遠在國外的老公對節慶一向無感，自然也就這麼過了。

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20多歲決定結婚時，公司裡有位大姐跟我分享：「婚禮只有一天，生活卻是一輩子」。如今已然走過銀婚的我，隨著婚齡漸長，愈發能體會箇中真諦。夫妻倆無論面對子女教養還是侍奉長輩議題，或為了養家活口衝刺事業，難免有意見相左的時刻，但只要互相扶持、體諒同心，毋忘當年決定攜手一生的初衷，能夠平安度日歲月靜好，就是人世間最大的幸福！

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