【家庭plus．生活大補帖】沒交集 友誼畫句點

沒交集 友誼畫句點

文／阿薰

跟她曾經是感情深厚的閨密，她的個性比較強勢，而我則是較隨和。但是隨著年齡逐漸增加，不想為了顧及別人的感受而再勉強自己！

記得她住院時我去探病，跟她說不到幾句話，總覺得她在敷衍我。就連她生小孩做月子，我帶著祝賀的心情與彌月賀禮去探望她與寶寶，她一看到我就開口說：「妳怎麼還在用這個包包啊？」連在聊天時，她提到某位同學當了媽媽之後變得像大嬸一樣，跟年輕時判若兩人。我委婉地說她變得更成熟穩重，是個非常用心照顧小孩的媽媽，也經常在臉書上看她PO的名牌包與出國旅遊照等。

請繼續往下閱讀...

這時我才恍然大悟，我們的價值觀變得不一樣了。我生活過得平凡簡單，常為了生活上的柴米油鹽忙得焦頭爛額。反觀她的生活衣食無虞，沒什麼經濟壓力。難怪我們的感情開始慢慢沒有交集了。

雖然友情變淡了，但是還很感謝她讓我的年輕的歲月過得多采多姿，以及在我徬徨無助時，陪伴在我的身旁。如今我們也各自有自己的家庭要照顧，不管未來我們情誼變得如何，都祝福彼此過得平安健康！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法