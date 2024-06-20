【藝術文化】國美館美感教育計畫成果展 小藝術家親自導覽

國美館「給未來美感教育的提案—112學年度美感教育計畫」成果展，邀請小藝術家們導覽自己的作品。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣美術館推出的「給未來美感教育的提案—112學年度美感教育計畫」成果展，即日起至7月14日，在國美館2樓多媒體講堂外側廊道登場，不僅邀請民眾參與，更由小藝術家們親自導覽作品，培養與藝文接觸的素養與能力。

國美館副館長汪佳政表示，國美館111年9月開辦「職場互助式教保服務中心」，委託社團法人幼兒教保協會經營，並結合「台灣兒童藝術基地」，提供豐富的學習資源及舒適的教育環境，讓孩子在美術館中享受學習的樂趣。汪佳政說明，「這次展覽是一個好的開始」，不僅為兒童帶來豐富的學習體驗，也豐富了美術館的教育功能，期待未來更多的合作成果。

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國美館指出，國美館教保中心是全國首創於美術館中的幼兒園，是國美館提供給未來世代的最佳美感教育場域，「我們試圖提問未來教育是什麼？給未來世代的美感教育可以是什麼？博物館教育是否有不同的操作途徑？」以回應博物館的教育任務。

「給未來美感教育的提案—112學年度美感教育計畫」，結合館內美術教育人員與中心幼兒保育人員的專業，運用國美館豐富的藝術學習資源與舒適的環境條件，透過日常生活的親身參與，培養兒童和周遭的人、事、物互動相處，增進溝通表達與自主思考與解決問題的能力。

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