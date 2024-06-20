【家庭plus．生活停看聽】外在顧好 留下好印象

外在顧好 留下好印象

文／露西

自加入聯誼（紅娘）的行業，算來有六、七年，這中間服務了好多年輕的男生女生們，這真是一個好工作。這些年來，和同事成就了百對以上的佳偶，幾乎吃遍市面上的喜餅，真是窩心！

這中間發生不少讓人感動開心的事情。但也不得不說，現在有些年輕的男孩女孩們，超級有自己的想法──另類的想法。例如：有些人認為，我就是要用我平常的樣子，來和對方聯誼見面聊天，希望他們看到的是我的內在；我希望找到的伴侶，不是只在乎我的外貌，更要心靈契合。不管我怎麼苦口婆心，他們就是認為這才是對的。

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他們為了表現真實的我，有些穿了領口鬆垮的T恤，有些穿了大剌剌的籃球褲；有些女生頭髮說蓬鬆是好聽，只差沒打結，「邋遢」是我心裡的OS。但是他們還是不聽勸，真的是很另類，也浪費了一次很有可能成功的約會！

男孩女孩們呀，我記得有一個作家說得很好「人們憑什麼要經由你自己都不注重的邋遢外表，去了解你的內在？」你連自己的外在都沒有能力管理好，能讓人信服，有多美好的內在呢？何況和人見面約會，稍做打扮，乾淨清爽的外表，也是一種禮貌呀，更不用說是要和想認識的男生女生初次見面！

如果你鍾愛圓領T恤，那麼請不要穿領口、袖口鬆垮的，請來個合身有形的吧！如果你不想化妝，那麼可否搽個口紅，或唇蜜也是好的。這不是虛偽，不是物化，不是不做自己，而是做個禮貌的自己！

這是身為紅娘姐姐我的苦口婆心唷！

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