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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 吳可名／問津

2024/06/25 05:30

◎吳可名

◎吳可名

我想問妳離開之後

沿途有什麼風景

妳筆下那些和寂寞

狂歡的角色

是否安靜隨行

妳是否看見

先妳凋零的戀人們

沿著河岸一片一片拾回

殘缺的自我

其實我更想問妳

在跨過邊界的那一刻

有沒有頻頻回首

牽掛著什麼

或者當愛無比疼痛

妳用盡全力劃下

句點，只是為了

不讓世界看見

愛曾經推門

走進屋內，翻閱

妳的書籍

和近況

妳煮了咖啡

烤好麵包

順便加熱自己

妳希望妳可以早點知道

那就是愛

妳一定會準備豐盛的

燭光，和擺滿愛情

典故的筵席

即使妳完全不懂廚藝

經濟拮据

而現在是早晨

妳小心翼翼地攤開收藏已久

為她保留的禮物

但她說：「妳的靈魂

過於沉重，

我無法隨身攜帶。」

她離開

留下冷掉的咖啡

和麵包上的齒痕

妳來到了欲望的首都

卻把自己囚禁在意義的迷宮

愛比城市巨大

但容納不下一縷

因愛欲脹裂

因絕對受苦的靈魂

藝術橋上每一道鏽蝕的鎖

都像是一座小小的墓碑

悼念天真的誓言

夭折的情愛

左岸的聖母院

石怪空中狺狺張嘴

愛是搜索失落的聖杯

妳認出或人額上天使的吻痕

然對方矢口否認

如此引發精神的風暴

存在的雪崩

遲遲妳穿越透明的金字塔

驚覺地底全都是死去的愛

這時妳終於發現

這城市到處都是墓室

有些顯赫輝煌

但多數蕭瑟

乏人問津

入夜的蒙馬特大道上

立滿妖豔的行道樹

和找尋愛的人

讓我們擁抱吧

失去汁液的靈魂

如果這短暫的溫暖

無法支撐我們度過形上的寒冬

那讓我們死去吧

反正我們的心跳早已停止

在愛出走的那刻

地獄想必是間失意擁擠的酒吧

每隻鬼都有一個，或數個

悲傷的故事可說

六月二十五日

北溫帶的黃昏比愛情漫長

這就是終點了嗎？

曾經以為妳不會

停止奔跑

的我似乎聽見

妳回答：

愛，創造，存在

是三位一體

生命是無重力的自由墜落

只能被另一個生命承接

無法愛的人生

是不值得活的

在欲望與愛的城市

我知道白色的聖心教堂

始終在最高處

我只是想

或許，我必須

通過地獄到達

作者識：謹以此詩懷念小說家邱妙津。

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