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【自由副刊】 吳可名／問津
◎吳可名
◎吳可名
．
我想問妳離開之後
沿途有什麼風景
妳筆下那些和寂寞
狂歡的角色
是否安靜隨行
妳是否看見
先妳凋零的戀人們
沿著河岸一片一片拾回
殘缺的自我
其實我更想問妳
在跨過邊界的那一刻
有沒有頻頻回首
牽掛著什麼
或者當愛無比疼痛
妳用盡全力劃下
句點，只是為了
不讓世界看見
．
愛曾經推門
走進屋內，翻閱
妳的書籍
和近況
妳煮了咖啡
烤好麵包
順便加熱自己
妳希望妳可以早點知道
那就是愛
妳一定會準備豐盛的
燭光，和擺滿愛情
典故的筵席
即使妳完全不懂廚藝
經濟拮据
而現在是早晨
妳小心翼翼地攤開收藏已久
為她保留的禮物
但她說：「妳的靈魂
過於沉重，
我無法隨身攜帶。」
她離開
留下冷掉的咖啡
和麵包上的齒痕
．
妳來到了欲望的首都
卻把自己囚禁在意義的迷宮
愛比城市巨大
但容納不下一縷
因愛欲脹裂
因絕對受苦的靈魂
藝術橋上每一道鏽蝕的鎖
都像是一座小小的墓碑
悼念天真的誓言
夭折的情愛
左岸的聖母院
石怪空中狺狺張嘴
．
愛是搜索失落的聖杯
妳認出或人額上天使的吻痕
然對方矢口否認
如此引發精神的風暴
存在的雪崩
遲遲妳穿越透明的金字塔
驚覺地底全都是死去的愛
這時妳終於發現
這城市到處都是墓室
有些顯赫輝煌
但多數蕭瑟
乏人問津
．
入夜的蒙馬特大道上
立滿妖豔的行道樹
和找尋愛的人
讓我們擁抱吧
失去汁液的靈魂
如果這短暫的溫暖
無法支撐我們度過形上的寒冬
那讓我們死去吧
反正我們的心跳早已停止
在愛出走的那刻
地獄想必是間失意擁擠的酒吧
每隻鬼都有一個，或數個
悲傷的故事可說
．
六月二十五日
北溫帶的黃昏比愛情漫長
這就是終點了嗎？
曾經以為妳不會
停止奔跑
的我似乎聽見
妳回答：
．
愛，創造，存在
是三位一體
生命是無重力的自由墜落
只能被另一個生命承接
無法愛的人生
是不值得活的
在欲望與愛的城市
我知道白色的聖心教堂
始終在最高處
我只是想
或許，我必須
通過地獄到達
．
作者識：謹以此詩懷念小說家邱妙津。
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