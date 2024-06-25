【家庭plus．親子會客室】養寵物 孩子改變了

圖／達志影像

文／家味人生

每天早上要叫醒孩子上學的這件事情，相信是許多爸媽的痛苦。常常從原本的好聲好語演變為暴怒的情緒，碰到孩子不喜歡上的課或不太喜歡的老師，更是會在床上賴床許久。

嘗試過許多叫醒的方法仍舊不見效果，這問題一直困擾著我們。

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我家小妞很喜歡小動物，常吵著要養各式各樣的寵物，也答應我們會好好照顧牠們。但我們一直很猶豫，不確定孩子是否始終如一盡好照顧的責任，若孩子不照顧，照顧寵物的責任就變成是大人。也因此養寵物的這件事情思考許久，也遲遲未答應孩子的請求。

但每逢去動物園或者去親友家看到寵物，總是看到小妞充滿愛心的眼神看著這些動物，也變得主動積極，會帶動物去散步或者餵食等等，回家後臉上表情總是看似失落。沒有真正的動物在旁邊時，陪伴小妞的是床旁那些動物玩偶。

因此我跟先生下定決心讓孩子養寵物，但尚有許多考量的因素，例如：不能影響到鄰居、好飼養、不需花費太多時間的照顧等，若孩子中途放棄不養了，至少父母能接手照顧的動物。於是先生提議讓孩子飼養「白文鳥」，由幼鳥開始飼養。主動跟孩子提出這個想法後，小妞高興地跳起來。

但為避免孩子因為照顧知識不足而傷害到動物，我們邀請她主動做功課，蒐集相關照顧資料，並跟孩子約法三章，要盡到照顧的責任與義務等，並且要運用自己的零用錢購買鳥飼料，不足的部分爸媽再補貼，對於零金錢一毛不拔的小妞一口氣就答應，馬上就著手進行找尋各種相關資料。依約前往鳥店買了兩隻可愛的幼鳥回家後，小妞開始跟著先生學習如何餵鳥，如何清理鳥籠，如何照顧牠們。

小妞的生活突然變得忙碌有目標。幼鳥買回來的第二天，先生打算一大早就先叫醒小妞，請她餵食幼鳥，沒想到開房門卻沒看見孩子在床上，走到樓下才發現，孩子已經主動起床，正在餵食兩隻可愛的幼鳥。生活中因為多了寵物的陪伴，孩子現在每天都主動地將自己份內的事情完成後，就開始與小鳥相處與玩耍。在過程中，我看見孩子內在的主動性，因為喜歡的事物而被啟發。也看見孩子因為飼養動物的過程，變得更有愛心、更有同理心，內心更加柔軟，並懂得運用時間與金錢。

養寵物的優點利大於弊，這樣的影響與效果，是超乎我們所期待與想像的。

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