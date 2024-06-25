【家庭plus．香草隨食札記】薏仁 身體除濕機

園裡溝圳水邊幾株薏苡，竟是不請自來的貴客。

文、圖／蔡以倫

很多人吃過「薏仁」，它是植物「薏苡」的種仁。你可能無法想像，我園裡溝圳水邊幾株薏苡，竟是不請自來的貴客。

薏仁是著名藥食兩用食材。標榜利水滲濕，夏季消暑聖品。雜糧飯、四神湯、冰甜品，薏仁含澱粉與維生素，既可取代米飯提供飽足感，又能促進代謝，讚為超級養生食材。

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中醫有「濕氣重」說法，舉凡頭昏耳鳴、腸胃腹瀉、關節風濕諸症，都與體內濕氣積累有關。「脾」為祛溼器官，健脾則利濕，中醫推薦食療，薏仁搭配赤小豆（紅豆的一種）或綠豆煮水喝，強化代謝利尿作用。長期飲用，也能改善皮膚、光澤美白。除種仁外，薏苡根、葉也可煮水做藥材。薏苡性寒，清熱退火，懷孕及體虛者慎用。

古代《神農本草經》已將薏仁列為上品。《後漢書》記載，東漢將軍馬遠南征交趾，因環境瘴癘，將士水腫腳氣。馬遠查訪當地百姓，取得薏仁煮水解方，傷員服用，症狀緩解，征戰成功。近代植物學家將糯性薏仁，加註「馬遠變異種」，傳為佳話。

薏苡外型與高粱類似，高約一兩公尺。夏秋季開花結穗，果實由綠轉黃，秋末轉灰白色，外殼越發堅硬，也有人將薏仁帶殼做成串珠工藝品。薏仁採收類似收割稻米，去莖梗留果籽，曬乾後用機器脫殼。辛苦繁複，國內九成進口自東南亞，屬籽實較大的品種。

雜糧店售薏仁種類多，依去殼精細度，分成紅薏仁、糙薏仁、白薏仁、大薏仁等。但也有掛薏仁名的小薏仁、洋薏仁、珍珠薏仁，實為大麥仁，選購應注意。

北海岸三芝水圳邊，或經水路或鳥食傳播，薏苡生湠多年。夏季枝頭結穗迎風搖曳，生機盎然，留做觀賞講解，訪客稱奇。（作者為淡水香草街屋主人）

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