【家庭plus．生活大補帖】不服老 精神回春

不服老 精神回春

文／石鵬來義

年過八旬的福嬸，小學老師退休已30年，但30年來，她總說「要讓自己愈活愈回去」、「要讓自己返璞歸真，常保赤子心」。

而她霜銀滿頭下的容顏，確實有雙炯然清澈的瞳眸，與人說話時，就好似真純的孩童般散發出一股明凈無雜的歡喜情境。她更不同於同樣早早退休的同事們「總踅轉在『同年層的同溫層』中」！

請繼續往下閱讀...

人生的風景要寬廣開朗，才暢快；老耗在同一個圈圈裡，人的思想會固化得自以為是，因而她行走在日常的軌道之外，更喜愛走入「輕」、「青」世代的訊息中。年輕的國高中生、稚嫩的幼兒園及童趣的小學生，全都是她在擔任校園義工中，所樂於交談的「話友」。同時，她更是「聽多於說」，汲取新世代的青春氣息，經濟無虞的退休義工生活，她說自己反向操作與新世代交流，讓她的精神生活感到活力回春盎然，「我的生活才不要總是跟一群一樣的老人在一起呢！」

真是「反向操作」生活得青春喜樂，可愛極了的福嬸有智慧啊！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法