【家庭plus．說故事時間到囉】夏天 Fun一下

圖／達志影像

文／黃文綺

端午才過，夏至節氣登場，六月的鳳凰花開，也迎來如紅花般火熱天氣，與友人幾度約往濱海，看著海浪拍打岸邊，即使沒下水嬉戲，也感覺些沁涼。

《熱狗》（小天下）正適合這樣的日子，封面上的藍天和海水，以及狗兒全身的毛和野草一同被輕風拂過的模樣，愜意極了。熱狗的書名正是英文《Hot Dog》直譯，前段讓女主人牽著狗穿梭在高樓聳立、車水馬龍的街道、人群逼近、發燙的柏油路，狗兒一步也不想走了，女主人也狼狽不堪，終於決定逃離。

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然後計程車、火車、渡輪，畫面從擁擠的都市，轉為藍天碧海，天空和海洋一起，開闊了狗兒的世界，作者用了好幾幅跨頁，讓狗兒盡情在沙灘上奔跑追逐著海浪、被海豹追逐、從沙灘裡挖出一顆顆石頭給主人，主人舒適地斜躺在沙灘上，用石頭排出奔跑的狗兒。書中文字不多，精采處在於生動流暢的線條，把人和狗的情感連結起來，豐富多樣的構圖，不愧是得到美國凱迪克金牌獎的作品。

地球暖化的夏天，愈來愈熱了，還有什麼能讓人清涼一下呢？可以跟著《小青和小蛙：好熱、好熱啊！》（青林）去探索一下，小青和小蛙為了躲好熱好熱的太陽，不停地跳來跳去，從番茄園、南瓜田到玉米田……各種不同的蔬果，葉子也不一樣，還有許多小昆蟲，只是不管躲到哪裡，還是覺得熱得不得了，這會兒只有一場午後雷陣雨，能夠消消暑氣了。

住在金瓜石山上的繪本作家崔麗君，透過故事中小主角史普力和小花，提醒大家《夏天吃西瓜》（聯經），沒錯，一顆冰鎮過的西瓜，一口咬下去，甜入心也沁涼入心，只是要在山上吃西瓜，怎麼冰鎮呢？史普力有好點子，放在溪水中，先玩玩水，一會西瓜就變涼可以敲開來吃了，沒想到玩得正開心，西瓜卻順水往下溜了，有趣的故事就發生了。

轉換個地方、轉換個視角，夏天其實是有魔法的，《魔法的夏天》（小天下）裡，上班族的父母沒法帶著孩子玩，幸好還有住在鄉下的外婆家可以去，都市住慣了的小兄弟，一到鄉下就傻了，白白嫩嫩的皮膚，和鄰居孩子站在一塊，怎麼怪怪的？跟著到溪邊、樹林裡，一會被小黑蚊咬、一會弄得全身濕透、髒兮兮，以為回家會被外婆罵，結果外婆只笑嘻嘻說快去洗澡吃飯，而且明天還要去海邊玩呢！這樣的暑假，可想而知有多難忘。

除了一出門，就會變成熱狗一般，還夾雜著汗味，《夏天的滋味》（遠流）用詩句般的文字和跨頁圖象，訴說著夏天裡豐富的滋味，田野間傳來「唧唧唧」聲音，是綠野蟲鳴的滋味、天空出現「嘠嘠嘠」的聲音，眼前是一片沙灘和海鷗、那一點一點融化的、和你共度的滋味又是什麼呢？

讀了一本本關於夏天的故事，真覺得夏天的滋味美妙極了！

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！M.W go podcast〉節目主持人）

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