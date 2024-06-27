【家庭plus．運動場看台人生】讓孩子選擇未來

讓孩子實現他們自己的夢想，而非家長的夢想。（圖／達志影像）

文／黃俊隆

前陣子受邀上朋友的podcast，談如果孩子希望將來走運動這條路，家長可以如何幫助。不只限於運動，假使孩子希望將來靠音樂、繪畫、烹飪等才藝吃飯，家長所應思考的方向完全相同。

在心理學裡，一個人在採取某行為時，必定有其意圖目的，也就是動機。自我決定理論在動機理論裡相當重要而且實用，它宣稱每個人都會為了滿足勝任感、自主性以及關係感這三種基本需求而產生動機，同時這三種需求會影響一個人的自我決定程度，當它們完全被滿足時，人便會傾向於自我決定，藉此產生的內在動機也較為強大。

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運用在我們的題目裡，確認孩子對他喜歡的才藝有足夠的勝任感、自主性與關係感是非常重要的課題，唯有這三個條件得到足夠的滿足時，孩子在從事他們選擇的才藝時，才能得到足夠的內在動機支撐，也才能在學習的過程樂在其中，並且持之以恆。

我在朋友的節目中分享了幾個重要的原則，其中最重要的是「讓孩子實現他們自己的夢想，而非家長的夢想」。你我身邊多少都遇過類似例子，例如父母遺憾兒時因為家境等因素，使得自己沒有機會走上音樂、運動這條路，於是不自主地將自己過往的遺憾投射在子女身上，寄望他們可以往這條路發展；或者，期待孩子可以喜歡自己所熱愛的運動，幻想他們可以在成長過程中，與自己在家院、公園、球場上打球的溫馨畫面……在諸如此類的環境條件下，孩子即便再怎麼喜歡某項才藝，動機上的自我決定性都會隨之降低，進而漸漸失去動機與樂趣。

每個人先天都有追求成就、避免失敗的成就動機，唯有自己有強烈的內在動機，渴望達成某成就時，才能始終堅持走在這條路上，直到開花結果。

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