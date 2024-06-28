【家庭plus．微幸福案內】東西買對了 開心無比

雨季來臨時，買一幅當季的紫陽花畫，心情都好起來，覺得買對了。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

對現代人而言，有超大型購物中心或邊際無限的網購，購物也自然成為生活一大重心。購物的選擇變得無限多，就常會後悔，尤其是透過數值的確認，沒看到實物或體驗使用效果，雖然再三確認過，還是買錯了，更容易嘗到深度的失敗感，反過來覺得買對了的成就感會很高，但要買對東西真不容易！

周邊許多日本朋友很怕買錯東西或吃錯餐廳，下單或出門前都先確認網評或排行榜，成為典型的行動模式。日本近年關於許多日常生活用品有排行榜調查供參考，當然也有許多人認為憑藉這些調查，買到了自己「沒有它就活不下去」的正確東西，或許這種購物模式也不錯。但我總覺得把自己觸摸、嗅嘗的樂趣都交給網評，有點人生也任由擺布的感覺！

請繼續往下閱讀...

我基本上不看網評，最愛面對實物做選擇而購買，雖然許多網評很費心也很實用，幫助許多人找到一生愛用的物品，例如能舒緩長時間面對電腦疲勞的椅子，或夜夜安眠的枕頭。東西有大有小，有時或許只是一個管用的小小頭皮按摩器，或穿起來走路很舒適的鞋子，而開始能走長遠，拓展至今行動範圍！

購物有時是買實用需要的東西，但有時則買日常可有可無的之物，或許因為價格合宜或外觀吸引人，引起自己許多想像，就會心生衝動去買，這種一時心境使然，像月子最近買了一幅反映時節的紫陽花畫，或繭子買了一把亮麗的雨傘，兩人都覺得雨季格外美麗，不斷自讚買得好！

我則是最近應花店店主熱情推薦且給很大折扣，盛情難卻而買了一盆梔子花，有數十個花苞，回家後不斷開花，放在玄關，香氣飄浮，濃郁卻又清爽，進出門都有幸福感，真如花語的「洗鍊優雅」、「帶來喜悅」，內心覺得買得好。我深愛梔子花，在鄉下種有兩大排，但從未想過在東京也能擁有如此消暑的芳香，也引發我想好好改善東京住家環境的想像，覺得即使沒有折扣也該買，但畢竟是盛情難卻的價格，給了我一個美好的世界與可能性，更覺得實在買得好！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法