【家庭plus．生活大補帖】減0生活

減0生活

文／17

一日同事大喊：健康，從減0開始。心想這中年大叔想減去大肚腩搖身變為型男，大夥給了他換掉西裝頭、做超慢跑健身減脂、改穿韓版襯衫……意見。結果他說不是減去年齡，是物質需求上減少一個0。

原來同事的孩子已成年離家，有經濟能力了，他近日健檢報告接近留校察看，雖不是大問題，卻也不得輕忽。工作少不了應酬（大魚大肉又喝酒）、壓力（業績要有）、時間（晚上偶與國外洽談）、學習（科技日新月異），所以家人勸說別為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮，一天的難處一天當就夠了，提早退休享受人生。

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太太告訴他，兩人一日三餐自理，健康又省錢，上市場採買就當勞動，栽種有機菜就當休閒，飯後公園逛逛還有免費器材可運動，肩膀輕了、人就年輕有活力。偶爾參加社區旅遊，有補助又不需自駕，還可以完成以前沒時間做，看似無聊的蠢事，生活一樣精采美好。

幼年是無憂的生活，青年是學習衝刺的過活，中年是五斗米折腰的忙活，老年是無聊度日等待的存活。一生中狀態最好的時期，看似沒能好好享受，日子是自己的，兩個0可能很精采，少個0一樣美好。

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