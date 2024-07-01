【家庭plus．親子會客室】寶貝 爸媽在這

寶貝 爸媽在這

文／曾維瑜

「寶貝女兒畢業典禮，店休一日。」晚間時分，下班回家的路上，路過住家附近的一家餐館，鐵門拉了下來，貼著這樣一張告示。

與其說是一張告示，我感覺那更像是一個炫耀：我有個寶貝女兒，然後我的寶貝女兒今天要畢業了，天塌下來都沒有這件事重要，所以親愛的人客啊，我今天不開門做生意，因為我要去參加寶貝女兒的畢業典禮。

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我感覺，那十幾個字想要傳達的，就是這樣的意思。

我因此很替老闆感到高興，老闆有個寶貝女兒，而且老闆知道做為父母，「be there人要在場」的重要性。

撐起一個家不容易，柴米油鹽，樣樣都要錢，很多父母辛勤工作，不管是為了發展自己的事業達成自己的人生目標，抑或是為了能夠給孩子足夠甚至優渥的生活條件，都是理所當然，讓人不忍心責備。

可是我們也聽過太多父母怨嘆，在孩子長大、有了獨立的行動與經濟能力，不再那麼需要父母的扶持與照顧後，忽然發現自己和孩子之間，竟然是最熟悉的陌生人。明明是自己的孩子，同在一個屋簷下生活這麼久，但怎麼沒什麼共同的記憶，說不上什麼話，那些關鍵的時刻、成長的里程碑，統統都錯過了，全然不在場。

究竟是為什麼而決定有了一個孩子，是每位父母在把孩子帶到這個世界來之前，應該捫心自問的嚴肅議題，最終，養育孩子最大的成本，是時間、是陪伴、是親臨現場，讓孩子知道：寶貝，爸媽在這兒喔！

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