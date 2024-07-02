【家庭plus．親子會客室】敢對老闆大小聲嗎

圖／達志影像

文／蕭福松

週末，劉太太到市場買完菜後趕緊下廚，一直忙到近中午。在老公幫忙把菜肴餐具擺放到餐桌後，劉太太對著樓上喊：「兒子，下來吃飯囉！」沒有回應，再喊第二遍，還是沒回應，只好上樓。

打開房間門，看到兒子還在睡，而且房間一團亂，飲料罐、炸雞盒、擦拭完的紙巾堆滿電腦桌。忍不住碎念：「都幾歲了？愛乾淨一點好嗎？房間弄得像豬窩。」說著，隨手拉開兒子蒙在頭上的枕巾。

請繼續往下閱讀...

正好夢方酣的兒子瞬間起床氣爆發，怒吼道：「吵什麼吵啦！禮拜六要多睡一會兒，一直叫不停。」接著又大聲嚷：「房間要怎麼弄是我的自由，妳管不著。」

劉太太被兒子一頓搶白，愣住了，鐵青著臉、緊抿著嘴沒有說話下樓來。劉先生忙上樓，他站在房門口，沒好氣地說：「少爺，可以請你下樓用餐嗎？」兒子看老爸沉著一張臉，顯然要發火了，趕緊起身，隨手整理凌亂的電腦桌。

劉先生冷冷地問：「兒子，你在公司會對老闆大小聲嗎？為何對你媽講話這種口氣？」兒子靜默了一下，囁嚅地說：「爸，我錯了。」

不敢在公司對老闆或同事大小聲，為何對家人就大小聲？尤其是對老媽。

有些人誤以為「人際關係」是對外，所以對待外面的人要客氣禮貌，至於親近的家人，幹嘛還要客套？疏忽了家人也是人，同樣需要被尊重禮貌對待。否則，只對外人客氣禮貌，對家人卻不尊重也不友善，就無異於「近廟欺神」。

媽媽對子女的愛是出於「天生母性」，這種發自內心的母愛，是無怨言、不計較也不求回報的。或許因為來得太容易，有的孩子就以為是應該的，把媽媽對家及子女的付出視為理所當然，完全不存感激、感恩之心；尤有甚者，有些不肖子女甚至把媽媽當做免費佣人、老媽子使喚。這種「不自覺」的輕慢心態，在與父母互動及對話時，自然就少了尊重態度和委婉口氣。

很多人對待情人、朋友、同事、老闆、主管、客戶……都很客氣體貼，臉上堆滿笑容，講話也十分委婉得體，可是一回到家，面對父母的關心詢問，又常以「煩耶」、「囉嗦」、「少管」回應。這種「內外有別」的差別待遇，常讓為人父母者很傷感、傷心。

人際關係不僅是對外，更要「向內」從最親近的家人做起，只有「用心」對待父母及家人，才能真誠面對外面的人，表現出「表裡合一」的品格德行。

《論語．為政篇》子游問「孝」，孔子說：「今之孝者，是謂能養；至於犬馬，皆能有養；不敬，何以別乎？」說明子女對待父母的奉養，「態度」遠比金錢物質重要。年輕人喜養寵物，對心愛貓狗呵護備極，說起話來輕聲細語，可是對父母卻未必有好口氣，這是年輕人需反思的地方。

每年母親節，子女請媽媽吃大餐，這是孝心表現，當然很好，但若平時就能體貼母親辛勞，講話口氣和態度，能委婉些、尊敬些，豈非更好？

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法