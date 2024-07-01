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【家庭plus．生活停看聽】有朋自遠方來
有朋自遠方來
文／劉彥蘭
近日與旅居荷蘭好友相見，她每年回台一定會事前知會我，我會盡量排除手邊的要事安排與她見面，藉此知道過得如何。特別在這社會急速變遷的現今，疫情結束，能面對面真誠地交談傳達兩地生活的現況，分享經歷的新事，是何其珍貴的機會，我倆總是裝著新鮮與期盼賦歸。
結識時彼此的孩子僅六、七歲的年紀，至今都是大學青年。一晃眼，我們從少婦成了熟女。然而今年特別有感，上回的相見，正值我身體最虛弱的時期，她也處於混沌不明的職涯階段。這回，我的身體各方面恢復正常，她也找到令人稱羨的工作，或許經歷過逆境，這回的見面呼應了這首〈西風的話〉：「去年我回來，你們剛穿新棉袍。今年我來看你們，你們變胖又變高。你們可曾記得，池裡菏花變蓮蓬？花少不愁沒顏色，我把樹葉都染紅。」
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中年之後，更加感觸人生難得有幾位志同道合的朋友，有朋自遠方來，不亦樂乎，惜緣。
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