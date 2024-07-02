【家庭plus．香草隨食札記】西洋菜 全球最健康食物

美國疾病管制與預防中心《預防慢性病》雜誌，將西洋菜列為全球「最健康食物」。

文、圖／蔡以倫

淡江大學旁有條水源街，循路溯源，可達「滬尾水道」水源地。這是全台「水道水」濫觴，水質清澈，運作已一百廿餘年。水廠邊有淺水塘，湧泉為炎夏消暑，池內西洋菜（watercress）成片，淡水人稱水甕菜，農戶採收市場販售，其實背後大有來頭。

西洋菜又稱豆瓣菜，十字花科植物。源於地中海，古羅馬人就已食用，是人類紀錄最早蔬菜。西洋菜生命力強，可種植於旱地，但若移植淺水溪澗，奔放新生，群聚成片，如韭菜般輪替採收，循環不息。

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西洋菜性寒，可除暑濕瘴毒。據傳百年前葡萄牙人初到中國南方，水土不服，從歐陸引入，因此得名西洋菜。駐地香港的英國人也愛食用，港式餐廳因此有西洋菜為名的清炒、煲湯。淡水紅毛城曾為英國領事館，引入水源地種植，因植株空心，取名「水甕菜」，迄今不衰。

老一輩淡水人偏愛炒食，略有苦甘味，我小時不甚喜愛，避之不及，較長後卻視為珍饈，難以忘情。洋人採收嫩苗，做生菜食用，口感略辛辣。為供應生菜需求，利用乾淨流動水源設施栽培。切勿自水塘採集生食，有寄生菌之虞。

十字花科植物性喜冷涼，西洋菜在秋冬口感最佳。夏季枝幹纖維老化，不利嚼食。香港人常用以煲湯退火去暑熱，熬煮軟爛成褐色，收清熱涼補之效。

2023年8月美國疾病管制與預防中心《預防慢性病》雜誌，將西洋菜列為全球「最健康食物」，在17項關鍵營養成分，如維生素、膳食纖維、礦物質含量等得到100分的超高評價。研究者認為，西洋菜可保護心血管，避免神經退化，降低慢性病與癌症風險。

季節轉涼時，不妨到淡水菜市場尋寶。水甕菜，銅板價，好健康。（作者為淡水香草街屋主人）

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