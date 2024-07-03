【家庭plus．生活停看聽】勇敢面對失智症

圖／達志影像

文／清茵

父親到醫院檢查腦部，發現他的腦細胞已經萎縮了一圈，醫師診斷是阿茲海默症。

同時，我覺得自己的記憶力也在衰退，經過電腦斷層檢查，也開始服用失智症的藥物了。每天服用，並不覺得有何差別，直到後來因為遇到颱風，一週沒有服藥，我的記憶力就衰退得很厲害，我才知道這藥的效果。

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剛開始，我只是從房間走到客廳，就忘了自己要做什麼，問醫生該怎麼辦？醫生說：「你在房間先說出要做什麼，能改善。現在重新開始服藥，記憶力會恢復的。」我安心地開始服藥，終於把記憶力救回來了，現在我從客廳走到臥室，經過一番思索，我記得是要拿一支紅筆，記憶力能恢復真是讓我高興。後來因為藥物的副作用，我喝水常常嗆到，問醫生該怎麼辦？醫生說：「你喝水的時候把頭低下來，這樣就不會嗆到了。」醫生的建議真是有效，已經很久都沒有嗆到了。

媽媽去看神經內科，醫生建議媽媽做智能測驗，發現媽媽是超輕度的失智症患者。醫生建議我們去上健腦課，媽媽和我到幸福小棧上運動課和健腦課。

有一回上健腦課，老師播放廚師做蒜頭雞湯的影片，總共有八個步驟，老師先問要用什麼材料？原來要用兩隻雞腿肉、幾根蔥、一杯紹興酒，一大碗蒜頭，但我都記不全。老師問我們第一個步驟是冷鍋煎雞肉？還是熱鍋煎雞肉？我記得是熱鍋。第二個步驟我忘了，老師說放鹽。第三個步驟是放半碗蒜頭，炒到有蒜香味，第四個步驟是加水，第五個步驟是放入剩下的半碗蒜頭，煮10到15分鐘後，試味道，第六個步驟是加30c.c的紹興酒，第七個步驟是放切好的蔥花，第八個步驟是開大火燒到水沸騰，老師問我們說，為何要燒到水沸騰？我告訴老師，是要讓酒精揮發掉，老師說我記得沒錯。感謝老師的課程，我終於知道怎麼煮蒜頭雞湯了。這堂健腦課真實用，我上得好開心。

服用藥物加上參加健腦課，我和媽媽的記憶力總算是保住了，我再也不怕失智症，因為我知道治療它的方法了。

親愛的朋友，你也覺得自己的記憶力大不如前嗎？趕快去找失智症醫師做個腦部檢查，早期發現早期治療，你還是可以擁有一個美好的金色年華的。

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