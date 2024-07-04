【家庭plus．婚姻研究院】龜毛老公 套用奧客SOP

圖／達志影像

文／艾莉貓

第一份工作獸醫院的老闆是個強人，醫術好、醫病關係也完美，所有業務必須按他的SOP一板一眼。日積月累下除了醫術進步，我也從老闆身上學習到各種高明的安撫奧客指南，從看似輕鬆的聊天中，打探對方的背景與想法，依照不同情況執行不同業務。

後來我暫辭結婚，原以為婚後這些經驗值應該可以束之高閣，沒想到竟意外地適合拿來應對生活極其潔癖龜毛的處女座先生！「不是跟妳說垃圾袋要反摺然後夾好，夾子的尾巴要收好？」「後陽台的衣服，長的要曬在外側。」「烘碗機的碗要依照大小排好，最討厭亂七八糟了。」「電話要放回原位，吃飯要坐在餐桌。」「小孩要看氣溫穿衣服：晨溫24度才可以穿短袖，20～24度一件薄長袖加外套；16～20度兩件薄長袖加防風外套……」

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家裡養著兩頭小獸，生活於我而言已是繁忙艱辛，不能被肯定就算了，竟然還要應付比當年經驗更苛刻的大BOSS？有時失去耐性真想脫口而出：「看不慣不會自己撿去做嗎？家事是我一個人的事嗎？」「小孩是我陪、家事也是我做、功課也是我看、飯也是我煮……」然而這些話只能一輩子爛在肚裡，說出來肯定會引發第三次世界大戰。

因此我大腦飛速運轉，思考安全下莊的SOP：不如先把他當做龜毛主人試試。深呼吸後，把快爆炸的先生推進Safety Zone，而非放棄生命，點燃引信：「多謝提醒，我手邊還有三件急事，跟你約半小時後再來處理。如果覺得太慢，那我現在就飛來做。」或「還好有你，不然家裡這麼亂，我可能連小孩都找不到呢。」「啊啊又忘了，瞧我這什麼腦袋，是不是快要失智了？」雖然「示弱」是我一向不齒的，但用在他身上竟然適合到不行，讓他先體諒太太能力有限後，就願意主動挽起袖子，處理他眼裡的杯盤狼藉。

每個人想法、智慧、忍耐力不同，有時對方的提點其實只是在求救或叮嚀，但語氣急躁就容易令人誤會，而我們永遠可以先緩一緩，體貼並同理對方後，選擇適合彼此的SOP，用和平的方式來處理問題。我承認永遠做不到男生喜歡的溫言軟語，但我願意用輕鬆的態度，超渡彼此的火氣，讓先生從聚焦在「太太沒做好的事」過渡到「不然我來做就好」，讓結局皆大歡喜，安全下莊。

有次住進一間民宿，進了漂亮木屋後，只能穿老闆提供的一次性拖鞋；水龍頭只能轉到某個角度；窗戶只能開到老闆規畫好的線；晚上九點後不能打給櫃檯，因為老闆容易失眠……這些族繁不及備載的入住須知，讓先生退房時垮著臉：「雖然這裡風景優美，但是老闆太龜毛，我以後不敢來了。」我壓抑著聲音捧腹爆笑：「還好啦，比起你，他真的只是小菜一碟。」先生驚愕：「我有這麼誇張嗎？」接著他一路無言，不知道是在反省，還是佩服我高強的適應力？

工作五年、結婚十一載，雖做不到游刃有餘，但我相信惡言不見得來自惡意，有時候說者無心，聽者有意，不如套入過去英明老闆所教導的，面對各式奇葩主人的SOP公式：先認同並同理對方，用超然的視角與幽默的觀點，趨吉避凶地解決問題後才能隨遇而安。如此應該可以化解大部分的炸彈，至於剩的呢？嗯，我也不清楚，不如五分鐘後再重新計時！

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