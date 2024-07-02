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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．童言童語】虛歲還實歲

2024/07/02 05:30

虛歲還實歲

文／Lingo

新上任主管三把火，其中一把火就是每月第一個星期五是家庭日。家庭日當天不准加班，可提早在早上7點上班下午4點下班，或帶孩子跟著爸媽上班一日體驗。

大家都以為只是說說而已，沒人當真，結果當天下班時間一到，人事廣播「溫馨提醒」：「請同仁準時下班，保全設定時間到即關燈鎖門。」大家才知道這把火是聖旨非戲言。

隔月家庭日，真有同事帶小孩來上班。熱情活潑小女孩，主動見人打招呼問聲好，深得大家喜愛。有人問她叫什麼名字、跟誰來上班，一連串問題難不倒她，唯獨「妳幾歲啦？」小女孩沉思幾秒鐘後問：「請問我要說虛歲？還是實歲？」在場大人聽聞哈哈大笑。原來年齡是女人祕密，即使是幼兒園小女孩也很在乎虛實歲之差。

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