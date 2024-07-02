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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 王信益／沙礫

2024/07/02 05:30

◎王信益

◎王信益

那一日早晨與平時無異

吊扇從不擦拭

仍然年輕、俊朗

我在他的庇護下

閱讀，一如往常

抖動心

鏽蝕的洞

背向窗外我

讀著詩集：

《花園．連綿的晨禱》

囫圇地讀，彷彿要替

每個字下價值判斷

那樣地讀

外頭婦人們

高低湧浪的聲調

湧進來，初覺吵鬧

不耐，後復問：

「為什麼卑鄙

在此苦思，她們能笑語

定有什麼法寶」

這樣的情景

這樣被引動的

感官自問

堪堪已有（房裡的

光暈更迭過，幾種色彩

就有幾回）

而我始終

背向一個門，落進

電視機的黑礦窟裡

──那無盡的疊影

並從成堆的

蠕動的

的蟲卵裡

洗一把

又一把的眼睛

隱約聽見，沙礫

磨刮

鐵器的聲響

她在門外騷動著

畚箕裡

磊磊的沙礫

跳──

一環火舞

是我的鄰人，一個

膚色黝黑豐腴的

婦人

每日她會順道

在我的門口

定時

演奏著

木質與鐵器的

敲打樂

而我與這屋房

共處了二十五年

我的鄰人演奏

這樂音竟已

那樣久

（我且以理智教育

感官

不為所動）

意識到聽悉

鄰人日日

奏響著

砂礫

火的樂音便是

愛若僅僅

依傍智識

舉目盡是幸福

的暗影

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