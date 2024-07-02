限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 王信益／沙礫
◎王信益
◎王信益
．
那一日早晨與平時無異
吊扇從不擦拭
仍然年輕、俊朗
．
我在他的庇護下
閱讀，一如往常
抖動心
鏽蝕的洞
．
背向窗外我
讀著詩集：
《花園．連綿的晨禱》
．
囫圇地讀，彷彿要替
每個字下價值判斷
那樣地讀
．
外頭婦人們
高低湧浪的聲調
湧進來，初覺吵鬧
．
不耐，後復問：
「為什麼卑鄙
在此苦思，她們能笑語
定有什麼法寶」
．
這樣的情景
這樣被引動的
感官自問
堪堪已有（房裡的
光暈更迭過，幾種色彩
就有幾回）
．
而我始終
背向一個門，落進
電視機的黑礦窟裡
──那無盡的疊影
．
並從成堆的
蠕動的
字
的蟲卵裡
．
洗一把
又一把的眼睛
．
隱約聽見，沙礫
磨刮
鐵器的聲響
．
她在門外騷動著
畚箕裡
磊磊的沙礫
跳──
一環火舞
．
是我的鄰人，一個
膚色黝黑豐腴的
婦人
．
每日她會順道
在我的門口
定時
演奏著
木質與鐵器的
敲打樂
．
而我與這屋房
共處了二十五年
我的鄰人演奏
這樂音竟已
那樣久
．
（我且以理智教育
感官
不為所動）
．
意識到聽悉
鄰人日日
奏響著
砂礫
．
火的樂音便是
．
愛若僅僅
依傍智識
舉目盡是幸福
的暗影
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
網友回應