自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．一人一故事】媽媽的功課

2024/07/03 05:30

圖／陳佳蕙

文／呂政達

後來才知道，媽媽隨身帶著我小時候的照片，遇見新認識的朋友，或是其他她想到的時候，她會拿出來回憶：「他是我第一個兒子，你看，他小時候長得多好，我多麼的高興。」

我如果在場，覺得不好意思，就說：「那多久以前的事，妳不要再拿出來了。」很怕看照片的人拿我現在白髮蒼蒼的模樣做對照組。有一次，媽媽看著我說：「那是我的回憶啊。」

還有一張照片，媽媽也常拿出來展示，是我抱著滿周歲的兒子坐在公園的樹影下，那時我是個年輕爸爸，兒子笑得燦爛，全然看不出後來的變化。媽媽說話時，好像時間永遠停留在那時：「看他們多麼的好看。」

我大概沒有變成媽媽想要我變成的樣子，其實我也沒有問過她。最親的家人，常常就在最短的距離相互閃身。媽媽那句話，其實讓我心頭震了一下，我從沒想過媽媽也有她年輕的回憶，如同希臘神話的納西瑟斯，眷戀自己的青春。我有記憶以來，她就是個「媽媽」，我缺席她的青春、戀愛，包括她的婚禮，但我卻變成她回憶裡的某種美好，以及，我自己猜想，也變成她後來的失望。

我不知道天底下的親子，是不是就沿著這樣的軸線，我們活在父母下半段的生命，卻往往成為主角。兒子，我們曾經的美好、失望、魔考。最傳神的是法師說的，兒子是我們這輩子的「功課」。我如果也是媽媽一門漫長的功課，這門學分修的是什麼？

如果一觀想眾生，法王如意寶晉美嘉措在《文殊大圓滿》中說：「流淚為止。」法王說，觀想和流淚是慈悲，最後，最重要的一門功課就叫做「慈悲」。

我的一部分，活在媽媽的回憶，我已遺忘。兒子的一部分，也活在我的回憶，而他，會記得嗎？

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應