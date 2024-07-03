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【家庭plus．婆媳過招】話留嘴邊 紛爭少些
話留嘴邊 紛爭少些
文／笑笑糖
從孩子副食品階段起，我跟先生養成了自備餐具的習慣，即便後來孩子漸長，仍然維持著。
某日，我們偕同婆婆一起回娘家烤肉聚會，我們照舊使用自己餐具代替免洗碗筷，飯後我還在收拾桌面、清理小孩，先生已將餐具集中走去廚房清洗了。婆婆一旁看到，對著諸多親友笑道：「從小到大，我都沒讓兒子洗過碗呢。」
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聽到後，我只是微微一笑但未立即回應，我沉浸在自己的思緒中，心想：「一般聽到這話是不是應該生氣？我為什麼不生氣呢？婆婆這樣笑著講，可見不是酸葡萄心態，或許只是想藉由打趣我們，活絡下氣氛吧？」又想：「是呢，先生剛結婚時真的不擅長也極少主動做家事，是什麼改變了呢？」
想著想著，婆婆看我沒回應，話題自然轉到別處去了；但這事在我心裡放了很久，並非一根刺也未耿耿於懷，反而感到有點好笑，笑自己反應常慢半拍，別人對談是有來有往，但在我身上，我往往會在心中先分析對方話意再想好草稿、最後得出適當的回應，這時旁人話題已拐到八千里外了；不過這或許不失為一種相處的智慧，把自己的腳步放慢一點，有些話在心裡多想幾回，可能會少掉些不必要的紛爭。
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