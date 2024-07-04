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藝文 > 自由副刊 > 愛讀書

【自由副刊．愛讀書】 《淚腺壞掉》

2024/07/04 05:30

《淚腺壞掉》
任依島、李玟萱著，游擊出版

任依島、李玟萱著，游擊出版

任依島（1977-）和李玟萱（1977-）合著的《淚腺壞掉》，起始於登山團中，編輯李晏甄的邀約。當時李玟萱因先生嚴重腦中風，負擔照護壓力，聽朋友勸說嘗試去爬山喘息，巧合地併團讓李玟萱、李晏甄與罹癌又復發的任依島相聚，而後李玟萱提議每月相約一次山行。後來李晏甄提出「交換月記」構想，讓在生命困境的兩人以文字相支持。《淚腺壞掉》的十二封信，從2021年台灣疫情嚴峻時寫起，任依島以日常的斷裂切入，敘說大五失戀、被二一，走向助人工作的曲折；李玟萱想不起三級警戒的分界，因往返在先生和父親的病痛間，彷彿早已被世界甩開了。同年出生的兩人，過往也各自出過社會邊緣族群的非虛構寫作，此次回繫自我，不僅是病與陪病的感悟，回顧童年也照見同代人足跡，每封信末且引用陪伴他們的電影、書籍或歌詞，是「不可名狀的日子」中一種自我照顧，一如安溥唱的：去揮霍和珍惜是同一件事情；如果受了傷，就喊一聲痛。（布朗尼）

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