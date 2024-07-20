【藝術文化】文化部首推獎勵繪本新秀辦法 即日起受理申請

「繪本及圖文書創作新秀獎勵作業要點」徵件，獎勵金60萬元，培力導師提供創作協助。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠上任後，便提出獎勵繪本新秀的構想，經政策研擬及業界徵詢後，確定今年首度辦理「繪本及圖文書創作新秀獎勵作業要點」徵件，自即日起至10月15日受理申請。

文化部昨（19）日公布「繪本及圖文書創作新秀獎勵作業要點」，每年將以培育30名繪本新秀為目標，針對未曾出版或曾出版2本以內繪本或圖文書新秀創作者，創作期程以1年為原則。除提供60萬元獎勵金，並於創作過程中，由評審委員擔任培力導師，陪伴創作。

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此外，透過期中、期末的出版媒合會，由培力導師及出版社，提供後續創作意見並媒合出版。在作品完成後，文化部將評選3名為年度新秀推薦，額外核予獎勵金5萬元，並協助出版及納入「文化黑潮之拓展臺流文本外譯Books from Taiwan 2.0」外譯推廣名單。

李遠表示，此計畫希望以提供創作者1年基本生活費的概念，並透過共學機制，提供台灣有才華的新秀創作空間及出版機會，由創作、出版到外譯推廣，進一步將優秀的作品推向國內外市場。李遠說：「如果1年1800萬的投資，能夠為台灣產出30本精采的繪本，這個投資相當值得。」

獎勵徵件採線上申請，相關要點及文件可詢文化部獎補助資訊網（https://grants.moc.gov.tw/Web/）。

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