【自由副刊．極短篇】 鄭聿／星期幾

◎鄭聿

◎鄭聿

他以前生活的方式，如同分裝的一週藥盒，打開手機行事曆，一天一格，日日忙於不同的工作或私事。離職後，他好一陣子作息大亂，往往在非用餐時間或想睡之際，才想到要吃飯。是哪一天、該做什麼，對他而言已經失去意義。

有次他問了路人今天星期幾，對方善意回了「禮拜四啊」，像是真正的答案，又不像是。從此他刻意不查手機，反而更常這樣詢問麵店老闆、超商店員或鄰居，透過別人的回答來提醒自己，每天都要盡量活得不一樣：如果星期一就多買一盒巧克力、星期五的心情應該雀躍應該出門、星期三的話……

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他記得分手那天是星期三。星期三是水曜日。是中間的那一天。不是開頭，理當也不是結尾。他的星期三像什麼？泰國的星期佛，是一天一尊佛陀不同時期的法相，唯獨星期三，一分為二，白天托缽佛，晚上禪定座佛。他覺得星期佛就是他的一週藥盒，有其功效，各自守護。每當有人回他今天星期三，他彷彿可以得到兩次庇佑。 ●

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