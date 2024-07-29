【自由副刊】 溫風燈／徵文選登．林榮三文學獎我最愛……〈La dolce vita〉

（第一屆新詩獎二獎．凌性傑）

◎溫風燈

當時還是身穿制服、天天得面對考試的高三生，習慣於下課翻閱報紙，一首我念不出篇名的詩，卻深深被每一行誘惑，好像敘述中的「我」就是自己，而「你」，一個尚未出現、未知的「你」，正等待我去追尋。

「我要去哪裡？我們要往哪裡去？／兩種問法都教我們的人生離題」。幾年後著迷社團的學長，待人和藹，笑靨靦腆，使我內心玫瑰一天盛開好多次。有回賴皮麻煩他載我去他家附近看看，我知道其實他介意浪費光陰在無目的之晃晃，然我當時無法好好面對自己，反倒羨慕學長無知且單純，徜徉在自己的音樂世界。

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終究離開有學長的城市，「我也不是你的他人」。幸好當年有詩，慰藉來日順遂或不順遂的我，讓我仍能相信日常與生活就能帶來幸福感，或許就在一首念不出篇名的詩。●

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