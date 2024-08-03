【藝術文化】汝妮原住民電音新生巴黎 傳統服飾吸睛

來自花蓮壽豐阿美族的DJ汝妮（右）與魯凱族的鼓手Lavulrase首次登上文化奧運台灣館舞台，分別穿著族服進行演出。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／巴黎報導〕巴黎文化奧運昨（1）日進入第6天，台灣館總到訪人次突破2萬，已有超過5家國外媒體前來報導。巴黎當地時間晚上7點20分，由新加入的DJ汝妮與鼓手Lavulrase開場演出，適逢「台灣原住民族日」，兩人更分別換上自己族群的傳統服飾登台。

DJ汝妮將傳統原住民族音樂結合電子音樂，帶給巴黎觀眾不一樣的聽覺享受。（文化部提供）

汝妮以「新生」為題，不只隱喻她的音樂是結合傳統原住民族與電子音樂所孕育出的新貌，同時也象徵著她透過音樂採集的過程，意識到自身文化的重要性，因而甦醒的「音樂魂」。她表示，不知道自己有一天能站上文化奧運的舞台，希望透過音樂讓各國的觀眾看見台灣的原住民族文化。

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戲曲新編除了《鬧壽》外，更首度演出《戇神》，講述兩名凡人誤闖神仙宴會，雖然被神仙發現捉弄一番，但也被賦予一日神仙能力，他們運用這些能力與權力，博得人民的好感與尊重。薪傳歌仔戲劇團演出總監張孟逸指出，戲曲新編的兩齣戲，以傳統歌仔戲的演出方式，藉由戲裡皆有的霸權角色卻呈現不同的結局，傳遞台灣的民主價值與特色。

現場供應的台灣紀念品，瘋搶熱潮更是持續不斷，除了台灣啤酒，昨日亦加送百香多、芭檸青等台灣經典手搖飲，並且首度發送由農業部提供的台灣鳳梨乾，50包在5分鐘內便發送完畢，現場外國觀眾更是豎起拇指大讚美味。

文化奧運台灣館即日起至8月10日，晚間5點開放入場。節目日程表詳詢「台灣文化前進巴黎文化奧運」官網及文化部粉絲專頁。

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