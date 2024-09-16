【家庭plus．親子會客室】校外教學 家長一起來

圖／達志影像

文／羅聲晴

記得國小時候最期待的活動就是每年一次的校外教學了，雖然早就不記得當時是去哪裡參觀，但是校外教學前一天晚上，被爸媽允許可以去雜貨店買零食，帶去學校跟同學分享的興奮感，仍歷歷在目。

變成媽媽以後，「出遊」這件事情已轉變為全家大小的管家，總要看前顧後，順道當孩子專屬的攝影師，存下孩子開心的笑容和愛。

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前兩年因為疫情的關係，大女兒的低年級時期校外教學都取消，好不容易度過疫情，換小女兒來感受校外教學的幸褔感，我問女兒有需要媽媽出席嗎。妹妹很堅決表示希望媽媽出席，所以，就算年事已高，就算早過了去遊樂園的年紀，還是陪著孩子一同校外教學。

小一生的興奮是藏不住的，平常聽說常常遲到的同學，校外教學當天都提早到教室，教室裡的孩子也不坐在位子上，不停地分享自己帶的零食，還沒出發，整個教室就已經歡樂到不行。我觀察到，這次校外教學竟然有10位家長出席（將近一半的家長都出席），而且還有4位爸爸，這也是近年來親職關係改變的鐵證，家長愈來愈希望參與孩子的各種活動。

本來希望孩子可以好好享受跟同學的出遊，結果孩子整天還是想要跟媽媽黏在一起。看到孩子介紹媽媽，有一種「這是我媽媽」的驕傲，我想，這就是被愛的表情。

校外教學地點不會很遠，遊覽車搭沒有多久就到了，解散以後的「分組活動」才是重點。小一生都謹記導師說不能「單獨行動」，一定要「整組行動」，結果，在沒有充分討論有共識下，大家想要玩的設施不同，開始有了衝突，然後就一奔四散，家長則開始了一整天「抓孩子」的過程。

A想玩刺激的雲霄飛車，B想玩泛舟，C想玩簡單的坐飛機，明明就只有4個小孩，還配了兩個家長，但是因為孩子都太有自己想法，還沒有學會互相妥協，變成各玩各的。可憐的家長，則要在排隊的空檔，盯著往來人潮，嘗試不讓本組分崩離析，同時當孩子的背包馱獸，跟前顧後，果然還是逃不了管家職分。

抓孩子的行程持續不斷，讓老嫗我杵著「孱弱」身體，一直倒數時間怎麼過得那麼慢？雖然腦中碎碎念，但是看到孩子開心的表情，這一切好像又可以忍耐了。然後，在等待孩子玩設施的同時，又看到一個爸爸被一群孩子拖著走，臉上充滿無奈，外加「你們還要玩幾次雲霄飛車」的哀號，我忍不住笑了出來。

同樣的校外教學，因為身分不同，參與的感覺就不一樣。身為學生，我急著要把每一個設施都玩過，這樣才不虛此行；身為媽媽，設施已經不是重點，蒐集每一個孩子的笑容和歡樂，並幫他們留下回憶，變成更有意義的一件事情。

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