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【自由副刊】 周漢輝／送行
◎周漢輝
◎周漢輝
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窗景佇立於眼前，土地在火車外
並沉往捷運穿越的地底，旁及浮雲
飛機遠行。從南方再南下敞開的窗口
細看著你的眼睛疲累，閉上，睜開
天空上，你代我看邊界的逾越，飛回
我們源自的城市；而我留下來走路
流汗比來時還要失控，代泄不少淚意
回去等你回來──從此迎接有時
又送行有時，像熟練祈禱更感乏力
虛畫十字聖號，恰在列車動線交錯的
車站下樓梯，我才像觀光客仰觀穹頂
彩繪的洪荒天象，對應著當代人間
也像在地人無暇再看，匆促走過大廳
再下樓梯，與月台上的人群等列車進站。
隧道黑到盡頭，但依稀傳來震動、呼叫
與光線──一九七九年不在過去，它在
車站下縱向行駛，運載積疊的傷痕
像一根樁柱穩住地基。人群擠進車廂
各種體味灌進氣道，我的體內也有隧道
二○一九年從不停站，它教我錯認身旁
一眾陌生的臉孔逐漸扭曲，變得熟悉
車廂中所有傷痕積疊，像生命的經線
交錯緯線，編進我的一首詩，放漂到
手機記憶體。滑屏，群組裡積疊著此地
房子買賣，駕訓課程，旅遊美食資訊
像大家本來源自同一個好談消費
難言公義與詩的城市。十字路口前
來不及收回一步，竟然擋下趕及煞住
機車的孕婦，其他機車繼續穿插在尋常
街角，後來我仍不比你走得更安心。
我們可以停步，背後尚幸有便利商店
閒著反而容易飢渴，我吃冰烤地瓜
你喝紅茶，鄰座的老夫給老妻餵豆花
白髮之下一方凝住河流似的長疤
另一方坐靠輪椅像磐石，從我們
不曾嘗遍的患難活下來。說著母語
一通鄉愁翻山越洋，那些詐騙號碼
大同小異，我未受騙卻要再為你送行
我們走進店外的夕景，慰勞別人的晚年。
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