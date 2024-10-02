【家庭plus．一人一故事】善和惡的棋盤

圖／陳佳蕙

文／呂政達

現在孩子大概不玩桌遊了，那種靜態的紙面遊戲，像是我那個年代玩的「大富翁」，輪流擲骰子、蓋房子，還可以抽「機會」和「命運」牌。

在電玩和人工智能的時代，孩子可以一個人玩，沉浸在奇幻的世界，爸媽插不上手。其實，紙面遊戲的靜態是有特色的，也能夠激發玩者另一種的想像力。

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機構有安排紙面遊戲的課給兒子，或許更符合他的氣質和需要。他可以等待擲骰子，在蛇梯棋的棋盤上移動代表他的棋子，向終點前進，一格一格的，我覺得是激發靈性的移動。

蛇梯棋引發我的想像。相傳來自古代印度，有著高度的宗教意涵。聽說梯子象徵美德，走道有梯子的那一格就快速升上；蛇則是惡習，走到有蛇頭的格子就掉到蛇尾巴，又要重新走過，最後的終點，就是到達涅槃。

蛇和梯子滿布的棋盤，是善惡的糾纏，自古即然。我從小就養成許多不好的習慣，兒子也是，我們同受到惡習的制約，也受盡惡習的苦果。對我，悲觀和負面的思考，就是怎樣也擺脫不掉的糾纏。當思緒湧進來時，明明知道事情不一定就是那樣，第一個浮現的總是負面的想法。認知治療學派要我們出現負面思緒時，就在心中大聲地喊出Stop，就是要戒掉。所以，當兒子也出現強迫症的行為時，情急之下我曾經跟他喊Stop，雖然他不大聽我的話。

如果可以轉習氣，對我和兒子，應該就是最好的美德。當年紀愈來愈大，也愈發顯得不容易，惡習真的就像蛇一樣地盤踞在身上，惡習的誘惑過於強大，就像伊甸園中亞當和夏娃面對的那隻蛇。

印度的《吠陀經》：「一切的悟性在黎明甦醒。」但願美德也是。

我很想跟此刻專心玩蛇梯棋的兒子說：「兒子，我就是你正在移動的棋子，我們走在善和惡糾纏的棋盤上。」

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