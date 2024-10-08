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【家庭plus．香草隨食札記】辛夷 優雅木蓮花

2024/10/08 05:30

本該在春季開花的「辛夷」，竟於秋分時節悄然開花。本該在春季開花的「辛夷」，竟於秋分時節悄然開花。

文、圖／蔡以倫

近年極端氣候導致災害頻傳，旱澇交織，植物生長也大受影響。我的香草園中，本該在春季開花的「辛夷」，竟於秋分時節悄然開花，錯過半年時光，卻如蓮花般在樹梢上清雅綻放。辛夷花不僅優雅，還是一味能緩解鼻疾的藥材。

春暖花開時，各地花訊總能吸引打卡人潮。淡水楓樹湖地區，有達人闢地栽種辛夷，滿山遍谷，花季時只見花朵高懸枝頭，少見樹葉，醒目耀眼。好奇心驅使，多年前購得盆栽地植，種下期待，兩三年後首見花開，終體會到種植難度。

辛夷屬木蘭科，原生於中國，南北均有種植，別名甚多。南方在冬末開花，慣稱「報春花」，北方以花形似毛筆，稱為「木筆」，此外還有白玉蘭、紫玉蘭等稱號。流傳日本，種植於古寺庭園，成千年名花。進而傳到歐美，已是全球著名庭園花木，並被稱為「日本玉蘭」。

明朝李時珍精闢解惑辛夷名稱：「夷者，荑（草木初生的嫩芽）也。其苞初生如荑而味辛也。」含苞花蕾形如初生嫩芽，帶有細毛，如同小桃子，乾燥後散發辛香，是極佳藥材與香料。

《本草綱目》認為「辛夷之辛溫， 氣而入肺，能助胃中清陽上行」，所以能溫中，治頭面目鼻之病。可祛風散寒通竅、宣肺通鼻，用於頭痛、血瘀型痛經、鼻塞、急慢性鼻竇炎、過敏性鼻炎等症，是鼻症與循環不佳者福音。

在台灣，更多人稱辛夷為「木蓮花」。成長速度極為緩慢，想造林成花海，多需要30到40年光景，令人卻步。初生枝條細弱，但喜愛平行生長，若不進行修剪與管理，樹形較難展現美感。原生辛夷比較適合有嫁接、修剪種植經驗者栽培。花市偶有售嫁接苗，管理相對容易。（作者為淡水香草街屋主人）

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