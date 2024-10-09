【藝術文化】國台交「笑問客從何處來」 聆聽女作曲家的客鄉情懷

「笑問客從何處來」由范楷西擔綱指揮，呈現10部當代華人女性作曲家的音樂作品。（國台交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣交響樂團與客家委員會及華人女作曲家協會共同主辦一場管弦協奏音樂會「笑問客從何處來」，集結小提琴薛志璋、大提琴劉姝嫥、長笛江淑君、女高音姜雲玉以及國台交團員中提琴何真薾、雙簧管薛秋雯等優秀音樂家，呈現10部當代華人女性作曲家的音樂創作，融合客家傳統或現代音樂元素，深入探索客家的歷史與文化，將於10月18日晚間在台北國家音樂廳演出。

蘇凡凌作曲的《幸福个味緒》將再次在國家音樂廳感動上演。（國台交提供）

國台交團長劉玄詠表示，很榮幸能多次與不同的作曲協會合作，包括亞洲作曲家聯盟台灣總會和國際現代音樂協會台灣總會的作曲家們，都有許多作品由樂團發表。今年非常特別是與客委會共同主辦，華人女作曲家協會的成員來自各個華人地區，多元背景為創作注入了豐富的地域性和文化養分，展現出不同的特色，觀眾將聽見許多客家傳統與流行樂曲的重新解構，以全新的角度認識客家音樂的美。

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華人女作曲家協會主席蘇凡凌表示，協會於2002年在香港成立，作曲家遍布全世界。這場音樂會從管弦樂曲到大提琴、長笛、小提琴、雙簧管、中提琴及女聲獨唱的協奏曲等，每個樂器在作曲家的巧手下，將客家文化透過音樂綻放在全世界。同樣有客家背景的指揮范楷西則指出，這次演出的曲目並不僅限於傳統素材，記譜上也提供了演奏者自由創作的空間，會讓大家對於客家音樂有更深的印象。音樂會詳情可詢OPENTIX。

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