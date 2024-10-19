【藝術文化】新舞臺藝術節蓬蓬首演 曼波男孩展現猛男芭蕾

曼波男孩舞團最受歡迎的《蓬蓬》首登台演出。（記者陳奕全攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕在歐美巡演10年，圈粉80萬觀眾的曼波男孩舞團《蓬蓬》，應2024中國信託新舞臺藝術節邀請，首度登台，將於今（19日）、明2日在台北表演藝術中心球劇場演出。

被譽為舞蹈界幽默大師的菲利普‧拉斐耶首度訪台。（記者陳奕全攝）

新舞臺藝術節今年以「換劇話說」為主軸，透過多元跨界的劇場、舞蹈、偶戲等，邀請觀眾在輕鬆愉快的氛圍中欣賞表演。其中，曼波男孩舞團（Chicos Mambo）是由鬼才編舞家菲利普‧拉斐耶於30年前成立，從團名就可知成員都是男性，但他們企圖打破性別的框架，強調男性舞者擁有詮釋大量角色的自由。

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《蓬蓬》是舞團成立20週年時的代表作，也是「曼波男孩舞團」在國際上聲名大噪的開端，至今已經紅了10年，仍然全球邀約不斷。《蓬蓬》最直接的視覺特色就是讓6個男舞者穿上夢幻的粉色蓬蓬裙，「即使沒看過芭蕾舞的人可能也知道『蓬蓬裙』（TUTU）做為古典舞者的象徵，是這場表演的完美代言。」細看舞者們的蓬蓬裙，極度細密的層次，會隨著動作漂亮地開合。菲利普說，無論是男性或女性，他相信每個人一生中都可能有過類似蓬蓬裙的階段，是一種充滿希望與正向的夢想。

除漂亮服裝之外，舞者個個展現精湛技藝，同時以「自嘲」的幽默感不時讓觀眾開懷大笑，又能適時呈現某些詩意的片段。比如其中有一幕向《天鵝湖》家喻戶曉的段落〈4小天鵝〉致敬，舞者穿上天鵝裝，盡情扭動羽毛屁股跳起嘻哈舞，逗得全場觀眾捧腹大笑之餘，畫面還是唯美。

首度訪台演出，對舞蹈充滿熱情的菲利普連續2天前進北藝大舉辦工作坊，昨天還開放讓學生到北藝中心觀賞《蓬蓬》彩排，希望引導舞蹈系學生找到內心的力量，自我解放；主辦單位中國信託文教基金會特別舉辦後台導覽，帶著觀眾近距離探祕時尚舞衣的誕生故事。詳詢OPENTIX。

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