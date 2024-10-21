【自由副刊】 李秉朔／黃金血腥瑪麗

◎李秉朔

◎李秉朔

見黃金獵犬不微笑者，其人必不慈。溫柔的雙眼皮，樂呵呵的表情，阿金個性良善到願與到府的竊賊交友。

多年來我心想如果人生風景的其中一個切片能集合藍天白雲綠地阿金，就沒有遺憾了。命運給我三十倍的回應，某天山上的餐廳舉辦狗聚，草地上三十隻黃金獵犬咧嘴搖尾社交嬉戲。這是天堂嗎？然而天堂很快出現裂縫：人類拋出一顆紅球，時間凍結，雙眼皮包覆不住怒睜的瞳鈴眼。每位阿金都想搶下紅球獻給心愛的主人。

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戰爭結束，贏家是年輕女孩，不解地聽著監護人大罵：「你咬傷這麼多哥哥姊姊像什麼話！」眾傷兵躲到主人懷裡嗚咽討拍。幾年後我腦內的大片紅色終於如願黯淡一點。

最近收到搞笑哏圖。狗狗說：我會為了主人咬人。我心頭一緊往下看，貓貓說：我會咬主人。我鬆了一口氣。●

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