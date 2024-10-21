【家庭plus．生活停看聽】照顧者壓力 別親情勒索

照顧者壓力 別親情勒索

文／奇異果

原本以為另一半孝順是好事，確實也對自己的父母懂得噓寒問暖與開車接送外出，但近期公公開始生病需要長期照顧時，卻是噩夢的開始。

開始面臨照顧後，另一半原生家庭的手足都很孝順，但最令人感到被情緒勒索的部分，就是照顧的人力，媳婦也都算在內，先生也認為讓親人照顧比較用心，會大於讓專業人員照顧。但對於需要接送小孩和擁有忙碌全職工作的我，極想從這樣的日子中逃脫。

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為人子女應該孝敬父母，但若已婚有妻小的男性，應該以婚後的家庭為主，在照顧上只能量力而為、適可而止。生活中每個人都有不同的角色需扮演，無法只著重於某種關係，而忽略其他關係的建立。因為長期照顧非一朝一夕就能結束的任務，這是一場團隊的接力賽跑，重視團隊合作，每個跑者都需要儲備足夠的能量與體力，才能完賽。途中若有人跌倒或失足，照顧的壓力就成為雙重而且更加沉重，或許還有可能演變成一場看不到終點的賽程。

給自己和身邊的人一些調適與彈性的空間，不要給予強制或過度要求，「長期照顧」這件事，很難有成就感，既然難以有成就感的事情，就學習放下與接受。

照顧的路途中，給自己和身邊的人喘息的空間，擁有沿途欣賞美景的權力與機會吧。

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