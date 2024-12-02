【自由副刊．散文詩】 李長青／我不再向你索取

◎李長青

◎李長青

．

我願，只是自己。時而豐饒時而貧瘠；

卻不再，向你索取──

．

不再向你索取；我願，只有自己。只有

藏匿的眼神，瞬息的意會；只有淺淺淺

眠，淡淡淡灰。

．

暗毿的棧間；心肝內，年久月深。

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時間大細項汰，砛簷的影跡，無聲的

壁空；往過的風，焦去的雨，是毋是

攏知影輕重。

．

■註：

暗毿（àm-sàm）：通常形容地方陰森。

棧間（tsàn-king）：倉庫。近義詞：棧房、倉庫。

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汰（thuā，又念做thài）：1以清水漂洗。2受到他人或環境的影響而學習或改變。

砛簷（gîm-tsînn）：指舊式房屋屋簷下的台階處。

砛（gîm）：階、磴。門前的台階。

影跡（iánn-tsiah，又念做iánn-jiah／iánn-liah）：形跡、蹤跡。

壁空（piah-khang）：牆壁上的孔穴。

往過（íng-kuè／íng-kè）：以往、以前。近義詞：向時、往時、往擺、往日。

焦（ta）：形容物體乾燥，沒有水分。

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