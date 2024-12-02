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【自由副刊．散文詩】 李長青／我不再向你索取
◎李長青
◎李長青
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我願，只是自己。時而豐饒時而貧瘠；
卻不再，向你索取──
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不再向你索取；我願，只有自己。只有
藏匿的眼神，瞬息的意會；只有淺淺淺
眠，淡淡淡灰。
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暗毿的棧間；心肝內，年久月深。
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時間大細項汰，砛簷的影跡，無聲的
壁空；往過的風，焦去的雨，是毋是
攏知影輕重。
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■註：
暗毿（àm-sàm）：通常形容地方陰森。
棧間（tsàn-king）：倉庫。近義詞：棧房、倉庫。
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汰（thuā，又念做thài）：1以清水漂洗。2受到他人或環境的影響而學習或改變。
砛簷（gîm-tsînn）：指舊式房屋屋簷下的台階處。
砛（gîm）：階、磴。門前的台階。
影跡（iánn-tsiah，又念做iánn-jiah／iánn-liah）：形跡、蹤跡。
壁空（piah-khang）：牆壁上的孔穴。
往過（íng-kuè／íng-kè）：以往、以前。近義詞：向時、往時、往擺、往日。
焦（ta）：形容物體乾燥，沒有水分。
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