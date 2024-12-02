【自由副刊】 馮孟婕／家燕不留家

攝影◎馮孟婕

文．攝影◎馮孟婕

在許多人的印象中，家燕是一種夏候鳥。這意味著牠們春夏時，會從南方飛來台灣，在騎樓下築巢繁殖，秋季再歸返南方。但若仔細留意天空，會發現十月的時刻，天空仍有家燕的蹤跡。

做為全世界分布最廣泛的小型鳥，家燕的繁殖區域橫跨很大的緯度，北至蒙古，南及澳洲北部。當騎樓下的家燕在夏末離去時，也會有北方繁殖的燕子南遷至台灣。就算是同一種鳥，不同群體也有不同屬性。我們在不同季節看到的家燕，可能是繁殖的夏候鳥、短暫路過的過境鳥，或者來此度冬的冬候鳥。

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家燕是一種高度適應都市的野生動物，因為親近人類生活空間而被賦予「家」燕之名。但在賞鳥者圈子裡，卻有一句「家燕不留家」的口訣，暗示著牠們總是遷徙來去，不曾久留。●

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