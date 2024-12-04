自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 王信益／日復一日

2024/12/04 05:30

◎王信益◎王信益

◎王信益

一片漆黑

拐彎來到樓梯轉角

旋轉了一圈再一圈

又回到相仿的

暗室

這樣轉著轉

讓自己變成旋轉門

沾滿淺淺深灰

灰著頭，土色的臉

砍下頭的神經

土厚厚一層

連開口說話都懷疑湖面

沒有漣漪

你還繼續丟石頭

腳趾頭似乎有點

刺。有點

癢得難耐

蟲翅的小刀片，轉速那麼快

那麼輕盈

好羨慕牠們優雅地

劃傷夜色

慢慢淹了起來

沒有掙扎

或許也不是無處可去

身上再小的毛孔

都被封上

金黃色的蜜

開燈。就是蜂巢

關燈你就是最美的刺客

靜默的你

懷疑時

就剝落帶殼的恐懼

狠心一點

狠狠地

再把所有透明的事物

都砸碎

讓苦和你一起作伴

涼拌，或者小炒

小鬧。都可以

一顆鹹蛋黃

半熟的，在夜色蒼茫

為了抵禦枯燥

引來蜂針

微微滲出流體的內裡

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應