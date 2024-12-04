【自由副刊】 王信益／日復一日

◎王信益

◎王信益

．

一片漆黑

拐彎來到樓梯轉角

旋轉了一圈再一圈

又回到相仿的

暗室

．

這樣轉著轉

讓自己變成旋轉門

沾滿淺淺深灰

灰著頭，土色的臉

．

砍下頭的神經

土厚厚一層

連開口說話都懷疑湖面

沒有漣漪

你還繼續丟石頭

．

腳趾頭似乎有點

刺。有點

癢得難耐

．

蟲翅的小刀片，轉速那麼快

那麼輕盈

好羨慕牠們優雅地

劃傷夜色

．

慢慢淹了起來

沒有掙扎

或許也不是無處可去

．

身上再小的毛孔

都被封上

金黃色的蜜

開燈。就是蜂巢

．

關燈你就是最美的刺客

靜默的你

懷疑時

就剝落帶殼的恐懼

狠心一點

狠狠地

．

再把所有透明的事物

都砸碎

讓苦和你一起作伴

涼拌，或者小炒

小鬧。都可以

．

一顆鹹蛋黃

半熟的，在夜色蒼茫

為了抵禦枯燥

引來蜂針

微微滲出流體的內裡

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