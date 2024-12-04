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【自由副刊】 王信益／日復一日
◎王信益
◎王信益
．
一片漆黑
拐彎來到樓梯轉角
旋轉了一圈再一圈
又回到相仿的
暗室
．
這樣轉著轉
讓自己變成旋轉門
沾滿淺淺深灰
灰著頭，土色的臉
．
砍下頭的神經
土厚厚一層
連開口說話都懷疑湖面
沒有漣漪
你還繼續丟石頭
．
腳趾頭似乎有點
刺。有點
癢得難耐
．
蟲翅的小刀片，轉速那麼快
那麼輕盈
好羨慕牠們優雅地
劃傷夜色
．
慢慢淹了起來
沒有掙扎
或許也不是無處可去
．
身上再小的毛孔
都被封上
金黃色的蜜
開燈。就是蜂巢
．
關燈你就是最美的刺客
靜默的你
懷疑時
就剝落帶殼的恐懼
狠心一點
狠狠地
．
再把所有透明的事物
都砸碎
讓苦和你一起作伴
涼拌，或者小炒
小鬧。都可以
．
一顆鹹蛋黃
半熟的，在夜色蒼茫
為了抵禦枯燥
引來蜂針
微微滲出流體的內裡
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