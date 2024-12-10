【家庭plus．生活停看聽】求子之路 喜迎兩條線

圖／達志影像

文／羽毛

人口數增長與否，攸關國力興衰，不少先進國家皆推出利多的人口政策，俾利減緩人口雪崩式下滑。近年來我國也為少子化所苦，政府陸續推出許多育兒紅利來鼓勵國人生育，然而受整體大環境影響，縱然津貼加碼再加碼，「育兒」似乎仍非現下年輕人的首選。

自古以來，結婚後生子彷彿是件理所當然的事，許多父母親都眼巴巴地冀望孩子能傳宗接代，藉以告慰祖先在天之靈。結婚後，自己也不例外，或多或少承接了生子傳後的壓力，以至於不得不重視此事，升級成為人生的待辦清單，一肩扛起「增產報國」的重責大任。

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通常一般人會把美好的一面積極地呈現出來，自己瀏覽過無數他人曬兒的影音圖片，下意識地認為「求子」似乎不如想像中困難。然而，經歷過種種求子挫敗後，才發現能夠順利懷孕生子，不啻是上天賜予的禮物，無怪乎許多新手爸媽看到驗孕棒兩條線，或產房內喜迎生命都會抱頭痛哭。

不可諱言的是，個人求子之路可謂坎坷，初期幾個月，備孕沒消沒息後，我與內人開啟了中西醫調養之路，甚至四處求神拜佛多管齊下。或許是因為緣分未到，每次驗孕期望看到兩條線，卻仍舊呈現一條線，心情更是無言的三條線。久而久之，心中不免有疑惑「那麼努力了，為什麼都還沒有？」

皇天不負苦心人，十數個月的努力，好不容易盼到驗孕棒檢驗出兩條線，但內人在懷孕幾個禮拜後，卻因不明原因流產，心中悲痛不可言喻，旁人更無法切身體會，甚至期盼抱孫已久的母親還哭著問醫生：「明明都懷孕了，為何會流產？」醫生隨即解釋這是機率問題，如同母雞下蛋一般，也會有壞掉的蛋，一旁身為孕婦的內人反而哭不出來，只能鎖著眼淚持續努力。

關關難過關關過，幾年的折騰與打拚，在上天的安排下，小犬終於安然出世，自己亦完成傳宗接代的人生清單。此外，拜求子所賜，身體也雨露均霑，醫生當時的養生囑咐依然反覆執行，原本體虛燥熱的症狀，搭配良好的生活習慣，消失地無影無蹤。

有道是「冰水斷人種，油炸毀人容」，基本上目前飲食為菸酒不沾、冰油不碰，吃辣吃鹹酌量攝取。回想這條坎坷的求子之路，可謂禍福相倚，沒想到求子的兩條線，變成是身體免於紅字的救贖，不甚備感欣慰。

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