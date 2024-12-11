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【藝術文化】奈良美智「跟著朦朧潮濕的1天去旅行」 第3站落腳屏東美術館

2024/12/11 05:30

演武場是此次展覽周邊商品展售點，館外已張貼為此次「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」特別設計的主視覺，透過車廂窗景變化，呈現出旅行的意象。（文總提供）演武場是此次展覽周邊商品展售點，館外已張貼為此次「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」特別設計的主視覺，透過車廂窗景變化，呈現出旅行的意象。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕日本當代藝術家奈良美智在台10年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的1天去旅行」，第3站確定落腳屏東美術館，展期自2024年12月20日至2025年5月25日，為期5個月，此次展覽由文化總會、奈良美智基金會、屏東縣政府共同主辦，採線上預約制，即日起開放預約。

奈良美智為台灣創作的〈朦朧潮濕的1天〉，2021年首度曝光後，造成熱烈迴響，在國人期盼下，奈良美智決定「跟著朦朧潮濕的1天去旅行」，10年巡展計畫，今年邁入第2年，繼高雄、澎湖之後，第3站來到屏東，在有著70年歷史的屏東美術館與國人見面。

文化總會祕書長李厚慶表示，「跟著朦朧潮濕的1天去旅行」，不只代表奈良美智對台灣的喜愛，更傳遞出台灣與日本從官方到民間深厚的友誼。此次在屏東的展覽內容，將延續澎湖站展品，包括〈朦朧潮濕的1天〉、陶器作品、素描及攝影作品等。

不同的是，此次特別在美術館白盒子般的空間裡，營造出有如「家」一般的氛圍，有著奈良美智與展品一起「回家」的概念，也代表奈良美智的創作與屏東這片土地的風土人情在此交融。屏東站也將在美術館附近的屏東演武場設置周邊商品銷售點，販售海報、明信片、托特包、手機殼等商品。

線上預約可詢專網（https://tinybot.cc/narayoshitomo2025），每日預約時段自早上9點到下午5點半。

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